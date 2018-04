Wer kennt diese Personen?

Foto-Fahndung: Unbekannte hoben mit gestohlener Karte Geld ab

Einer 42-jährigen Frau wurde am 24.11.2017 in Bonn-Duisdorf die

Handtasche entwendet. In dieser befanden sich unter anderem auch

mehrere Debitkarten. Mit einer dieser gestohlenen Karten hoben zwei

bislang unbekannte Tatverdächtige an einem Geldautomaten in

Bonn-Pützchen unberechtigt einen vierstelligen Bargeldbetrag ab.

Hierbei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der

Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf

richterlichen Beschluss jetzt Fotos der Unbekannten.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 37 fragen: Wer kann

Angaben zur Identität der Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei

unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.