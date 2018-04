POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 03.-06.04.2018

Bonn (ots) –

Dienstag, 03.04.2018: in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in

Bonn auf der Reuterstraße, in Bad Godesberg auf der Koblenzer Straße

und in Bellinghausen auf der L 268;

Mittwoch, 04.04.2018: in Bad Honnef auf derRhöndorfer Straße, in

Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Beuel auf der L 16

und in Heisterbacherrott auf der L 268;

Donnerstag, 05.04.2018: in Sechtem auf der L 190, in Plittersdorf

auf der Godesberger Allee, in Oberpleis auf der L 26 und in Lengsdorf

auf dem Ippendorfer Weg;

Freitag, 06.04.2018: in Mehlem auf der Mainzer Straße, in

Rottbitze auf dem Rederscheider Weg, in Bad Godesberg auf der

Zanderstraße und in Rösberg auf der Metternicher Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten

Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.