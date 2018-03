Zwischen Tradition und Trend – Keramiker zeigen, wie sie arbeiten

Tag der offenen Töpferei am 10. und 11. März in Linz und Asbach

Zum 13. Mal laden mehr als 600 Keramiker am 10. und 11. März von 10-18 Uhr in ganz Deutschland in ihre Werkstätten und Ateliers ein.

Aus Asbach-Krankel und Linz beteiligen sich Sebastian Klose und Sabine Moshammer an diesem von der Keramikerinnung initiierten Wochenende.

Beide Keramiker haben sich an der Fachschule für Keramikgestaltung in Höhr-Grenzhausen kennengelernt, wo sie neben dem Gestalterexamen auch die Meisterprüfung absolvierten.

Dies liegt schon lange zurück, aber die Einflüsse dieser in Deutschland einzigartigen Ausbildungsstätte mit ihren künstlerischen und technischen Möglichkeiten hat ihre Arbeiten nachhaltig geprägt.

Sebastian Klose entwickelte eine unverwechselbare Handschrift mit ornamentalen Dekoren auf stilsicher gestalteten, wohlproportionierten Steinzeuggefäßen in Naturfarben; in den letzten Jahren kamen mehr und mehr bildhauerische figürliche Arbeiten dazu, die neben dem Atelier auch den prächtigen Garten des Künstlers beleben.

Sabine Moshammer gestaltet die Oberflächen ihrer meist schlichten Gefäße mit farbigen Porzellanfragmenten, die in die weiche Steinzeugmasse eingelegt werden und immer neue Assoziationen und Farbenspiele ermöglichen.

In Folge dieses Einzugs von Porzellan in die Werkstatt entstand und entsteht neben dem Steinzeug eine immer größer werdende Formenfamilie an weißen und pastellfarbenen Porzellangefäßen.

Beide Keramiker freuen sich auf den Austausch mit interessierten Besuchern, die sie gern in Ihre nicht alltägliche Kunst einweihen.

Die Adressen sind:

Keramikwerkstatt SteinZeug

Am Sändchen 8

53545 Linz am Rhein

02644-3266

Keramikatelier Sebastian Klose

Uetgenbacherstr. 20

53567 Asbach-Krankel

02683-969697