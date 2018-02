Ortsarchiv öffnet seine Pforten

Heimatverein Rheinbreitbach beteiligt sich am Tag der Archive

Erstmalig in diesem Jahr beteiligt sich der Heimatverein Rheinbreitbach am „Tag der Archive“ am 4. März 2018. Unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte“ stellt der Verein an diesem Tag erstmalig seine mit großem Engagement und viel Eigenleistung renovierten Archivräumlichkeiten der Allgemeinheit vor. Aus diesem Grund finden ab 14 Uhr alle 45 Minuten im Museum an der Hauptstraße Führungen durch die Bestände des Archivs und das Museumsdepot statt. Besondere Highlights werden dabei passend zum Thementag die Besichtigung der Originalquellen des örtlichen Arbeiter- und Soldatenrates aus dem Jahre 1918/1919, der Pfeifenkopf des Männergesangvereins Rheinbreitbach von 1848 und der ehemalige Schreibtisch der Alliierten Stadtkommandantur aus Bad Honnef sein. Der Vorstand des Heimatvereins Rheinbreitbach lädt alle Heimatfreunde und Interessierte herzlich zu den Führungen ein.