„Schön war die Zeit!“

O weh, das Motto der diesjährigen Karnevalssitzung der kfd von St. Aegidius klang sehr nach Abschied. Zumal Ingrid Weber, Vorsitzende der kfd, schon angedeutet hatte, dass wir in diesem Jahr zum letzten Mal gemeinsam Karneval feiern werden. Es fehlt, wie so oft, der Nachwuchs. Das Motto klang aber auch nach schönen Erinnerungen und wohlwollendem Zurückschauen.

Von all dem merkte man aber nichts, als sich das Pfarrzentrum von Aegidienberg wie in jedem Jahr mit fröhlichen Damen, bunt kostümiert, füllte. Wie immer gab es selbstgebackenen Kuchen, Käse- oder Schinkenbrötchen und dazu heißen Kaffee. Mehr als eine Stunde hatten die Damen Zeit, bis das Programm begann und die Zeit genossen alle, um hier und da einen Plausch zu halten. Auch Pfarrer Robert Krawiec folgte der Einladung. Ihm ist sicherlich vieles unverständlich geblieben.

Pünktlich um 15 Uhr begann Wolfgang Breuer mit bekannten Karnevalsliedern und sorgte so schon für eine gute Stimmung. Gleich wurde geschunkelt und gesungen, geklatscht und gelacht. Bei der Begrüßung machte Ingrid Weber allen Hoffnung: „Im nächsten Jahr wird die kfd 70 Jahre. Wenn wir dann noch gesund sind, werden wir das feiern und auch noch einmal eine Karnevalssitzung organisieren.“ Mit großem Jubel wurde diese Aussage aufgenommen.

Wie viel Arbeit aber eine solche Sitzung im Vorfeld macht, brachte Ingrid in ihrer Büttenrede sehr humorvoll zum Ausdruck. Im November werden schon die Akteure ausgesucht und gefragt, ob sie wieder mitmachen, vor Weihnachten erinnert: habt Ihr auch alles gelernt?, Kostüme müssen gemeinsam genäht, ausgesucht oder geliehen werden – die Proben allerdings bringen dann schon viel Vergnügen. Zum Schluss noch der Kartenverkauf und die Sitzplatzreservierung: die kfd-Damen am Telefon „Hallo Ingrid, wie jeht et Dir. Hör mal, ich hätt jern ne Karte, aber Du weißt ja, am liebsten in der ersten Reihe…“ Das Telefon bleibt so kurz vor der Sitzung bei Ingrid nicht still – dabei hätte sie doch auch gerne mal ihre Mittagsruhe.

Alle Frauen, die auf der Bühne auftraten, versteckten sich hinter großen Betttüchern und hielten zum Lied „Ich will Spaß, ich geb Gas“ ihr Konterfei hoch. Der Rhythmus des Liedes und die plötzlich hochgehaltenen Fotos machten einen fröhlichen Anfang des Programms.

Helmi Kröger wollte als Finanzbeamtin nur eine Kaffeepause im Amt machen, als Ursula Piel als Kunde Hein sich ungefragt dazu setzte und alle Tricks und Kniffs verriet, wie er das Finanza mt austrickste: alte Kleidung tragen, damit man Mitleid heischen kann; viel Knoblauch essen, damit man schnell wieder entlassen wird; Schwarzarbeiter anstellen und Quittungen fälschen usw. Fassungslos begriff Hein zu spät, was er angestellt hatte. Er hätte seine Tipps besser für sich behalten. Eine schauspielerische Meisterleistung

„Willst Du eine Pizza?“, wie man in der Ehe aneinander vorbei reden kann und sich so bis zum Totschlag auf die Nerven gehen kann, zeigten Inge Küpper und Roswitha Sutor.

Wohin ist die Jugend? Johanna Zeitz-Fehse glaubte, den zweiten Frühling zu spüren. Sie wollte unbedingt jung bleiben und tat fast alles dafür. Aber ihr Körper verriet ihr immer wieder ihr Alter und zu Hause war sie nur noch ein „klappriges altes Weib“, zog ihr enges Korsett aus und steht im himmelblauen Nachthemd da.

Ein älteres „Ehepaar“ wollte sich etwas gönnen und wählte dazu einen Theaterbesuch. Erika Göttner lud die Ehefrau Christel Döring zum Geburtstag ein. An der Theaterkasse bei Rita Hörhold zeigte sich, dass beide keine Ahnung hatten. Zwei rote Karten für das kleine Haus? Oder lieber blaue Karten fürs Parkett? Aber auf dem Fußboden wollten die beiden nicht sitzen, lieber auf dem eigenen Sofa und dann den Musikantenstadel ansehen. Wunderschön treffend gespielt.

Die Narrenschar konnte auch herzhaft lachen, als Helga Josefowicz und Martha Haase als Tratschtanten über die Männer herzogen, sie gaben sich Tipps, was sie alles mit den unleserlichen Rezepten ihrer Ärzte anstellten. Sie tratschten über Politik und lachten selber über lustige Kindersprüche.

„Aber Oooooma!“ Wer kennt diesen Ausspruch nicht? Rosemarie Wimmer bekam ihn aber von Enkelin Marie Haaks sehr oft zu hören, denn „Oma“ wollte sich bei der Computerbedienung helfen lassen, nachdem sie aus dem Computerkurs entlassen worden war, wegen zu niedriegem IQ. Sie stellte sich aber auch besonders begriffsstutzig an. Ein Monitor ist doch eine TV-Sendung. Eine Maus ohne Mausefalle? Wo ist denn das Papier bei der Schreibmaschine? Code verstand Oma als Kot. Einen Brief verschicken ohne Briefmarken? Oma verstand aber auch gar nichts. Und die Enkelin antwortete immer nur geduldig „aber Oooooma!“. Wunderschön gespielt!

Nach wie vor ist „et Billa“ (Elvi Mengede) ein Höhepunkt der kfd-Sitzung. Auch in diesem Jahr erzählte sie wieder mit unbeweglichem Gesicht Geschichten aus der Gemeinde und aus der Familie der Vorsitzenden. Der Musiker Wolfgang Breuer hatte zu jeder Geschichte das passende Liedchen.

Zwischendurch traten immer wieder Tanzgruppen auf: die Fünkchen der KG, die Mikados der SFA, die Tanzflöhe aus Windhagen und auch eine „Tanzgruppe“ der kfd, sie zeigten den Tanz mit dem Rollator.

Nach dem Abendessen, der obligatorischen leckeren und stärkenden Kartoffelsuppe, besuchten die Prinzenpaare die kfd. Sie kamen mit Spielmannszug, Prinzengarde, Elferrat und Ehrengarde. Herzerfrischend waren der Kinderprinz Tim I. und seine Kinderprinzessin Elina I., sie stellten sich gleich selbst vor. Tim als „Prinzenzwerch aus Jillienberch“, er ließ sich auch nicht von unserem Zwischenapplaus ablenken. Auch Prinz Peter IV. und Aegidia Franziska I. fanden die richtigen Worte für die Damen der kfd.

Das Programm war immer noch nicht zu Ende. Die Damen des Vorstandes zeigten uns noch eine wahre Begebenheit, die sie auf einer ihrer Touren erlebt hatten und die Marie Haaks als Busfahrer so herrlich parodieren konnte. Die Damen hatten in Bamberg eine Stadtrundfahrt gebucht und der Fahrer war wohl für die Damen sehr gewöhnungsbedürftig. So etwas kannten sie von ihren Touren mit dem „hauseigenen“ Busbetrieb nicht. Freimütig erzählte Fahrer Jonny, dass er der Liebe wegen in Bamberg geblieben wäre, die Liebe zum Bamberger Bier, dem Schlenkerle. Er achtete weniger auf den Verkehr als vielmehr auf die Damen, die hinter ihm saßen – er drehte sich ständig um. Wenn es wirklich so gewesen ist, dann haben die Vorstandsfrauen sicher Blut und Wasser geschwitzt.

Zum Abschluss kamen alle Darstellerinnen in rot-weißen Mariechenuniformen auf die Bühne, hielten Wärmeflaschen in der Hand und jammerten „He dät et wieh…“.

Pfarrer Heiner Gather wäre gerne gekommen, war aber krank und überließ Irmgard Schwermann und Pfarrer Robert Krawiec den Damen mit je einer Blume zu danken. Mit Freuden hat Monsignore Krawiec das Amt übernommen und sich auch von jeder Darstellerin bützen lassen.

Es war wieder eine heitere, beschwingte und fröhliche Karnevalssitzung. Von Abschied war nichts zu spüren, wohl von schönen Erinnerungen, heiteren Rückblicken und wehmütigen Wahrheiten, die unserem Alter entsprechen. Wir freuen uns schon darauf, dass die kfd von Aegidienberg im kommenden Jahr SIEBZIG Jahre wird und wir dann wieder feiern und schunkeln werden.

Ulrike Müller