„Mer senge un bedde widder in Kölsche Tön“: Wenter Karnevalisten fierten widder ihre Fastelovendsmess in der Pfarrkirche

St. Bartholomäus Windhagen

-Pfarrvikar Ulrich Olzem zelebrierte assistiert von Diakon Stephan Schwarz die 26. Auflage des Gottesdienstes

An Weiberfastnacht war zur Eröffnung der 26. Kölschen Mess im Zeichen des Wenter Fasteleers in der Pfarrkirche das Lied zur Melodie „Ein Haus voll Glorie schauet….“ „Herr du häß injelade. Un fiersch met os e Fess. Du dejs att op os wade, un mir sin höck ding Jäß…“ zu hören. Die neue Orgel schwieg an diesem Tag. Die Musik in der Kirch kam vom Musikverein Harmonie unter Leitung von Jörg Schneider. Die Messe wurde von Pfarrvikar Ulrich Olzem, „assistiert“ von Diakon Stephan Schwarz zelebriert.



Im Altarraum nahmen das Prinzenpaar Focko I. und Claudia I. (Gronewold), KG-Vorsitzender Alexander Rüddel und Sitzungspräsident Dennis Heinemann ihre Ehrenplätze ein. Für den SWR verfolgte Mathias Budzinski das Geschehen und fertigte einen Sendebeitrag für die abendliche Landesschau. Bis auf das Hochgebet waren wieder alle Gebetstexte und auch die Predigt in Mundart. Nach dem Gottesdienst spielte die Harmonie am Taufbecken noch Karnevalsmusik, zu der alle mitsangen und schunkelten. Danach besuchten die Karnevalisten die Erich Kästner Grundschule im Forum Windhagen, die KiTa Spatzennest, Katholische KiTa St. Bartholomäus, wo Süßigkeiten an die Kids verteilt wurden. Weiter ging es zum Musikverein Harmonie in der Alten Schule und Gewerbebetrieben in der Gemeinde.