Am Sonntag, 18.03.2018, führt der Heimatverein Heisterbacherrott seine Jahreshauptversammlung durch. Sie findet ab 15.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum (Emmauskirche) in Heisterbacherrott (Dollendorferstr. 397, 53639 Königswinter) statt. Die üblichen Berichte werden vorgetragen, das Jahresprogramm wird vorgestellt und über Vorschläge zur Jahresfahrt soll abgestimmt werden. Außerdem stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nach dem offiziellen Teil wird die Gruppe „Wölle Söck“ aus Rauschendorf mit musikalischen „Krätzje“ in rheinischer Mundart auf das abwechslungsreiche Vereinsjahr einstimmen. Für einen geselligen Nachmittag bittet der Vorstand um Kuchenspenden, die bis vor Beginn der Versammlung an der Küchentheke im Gemeindezentrum abgegeben werden können, dafür vorab herzlichen Dank. Neben den Vereinsmitgliedern sind auch Gäste herzlich willkommen.

Am gleichen Tag findet um 11.00 Uhr in „St. Judas-Thaddäus“ ein Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Vereinsmitglieder statt, zu dem auch herzlich eingeladen wird