Windhagen. Die KG Wenter Klaavbröder e.V. Windhagen wird in diesem Jahr 65 Jahre alt und steht damit ein Jahr vor ihrem närrischen Jubil舫m 6 x 11 Jahre. Die Aktiven im Karnevalsdorf bieten in jedem Jahr einer gro゚en Narrenschar aus Nah und Fern ein hochkar舩iges Stimmungsprogramm, in dem bekannte Kr臟te aus dem Kner Karneval mitwirken. Dem Verein ist bei den Veranstaltungen auch der Service wichtig. Die G舖te sollen schlie゚lich gut gelaunt sein und verwnt werden. Mit je 850 Frauen und ebenso vielen M舅nern als Publikum startete die Karnevalsgesellschaft mit M臈chen- und Herrensitzung im November wieder in die Session. F・ und bei den Sitzungen war eine gro゚e Menge an helfenden H舅de nig, um f・ einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Bei allem ausgelassenen Frohsinn vergessen die Windhagener Karnevalisten nicht, dass es Menschen gibt, die nicht ohne weiteres gut gelaunt sein knen, weil es ihnen am f・ das ワberleben Notwendigen fehlt. Es gibt Menschen, die von Katastrophen betroffen sind, und solche, denen es an einer Schul- und Berufsausbildung mangelt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bei den Sitzungen haben Tanzgruppenmitglieder wieder besondere Sparschweine durch die G舖tereihen gereicht, in die jeder, der wollte einen Obolus f・ Kinder in Not einwerfen konnte. Die gesammelten Spenden kommen ohne Abzug der Aktionsgruppe Kinder in Not zu gute. In den letzten Jahrzehnten haben die Windhagener Karnevalisten schon mehrfach Spenden ・ergeben. F・ die Session 2017 konnte die KG Wenter Klaavbrer e.V. Windhagen jetzt das Rekordergebnis von 3.333,33 Euro vermelden und den Betrag an die Aktionsgruppe Kinder in Not e.V. Windhagen weitergeben. Das Vorjahresergebnis wurde um ・er 400 Euro ・ertroffen.

Die Vorsitzende der Aktionsgruppe, Gisela Wirtgen, und ihre Stellvertreterin Sabine Dittrich freuten sich mit den Karnevalisten ・er den ansehnlichen Spendenbetrag. Sie bedankte sich bei der symbolischen Scheck・ergabe bei ihnen und den G舖ten, die zum tollen Spendenergebnis beigetragen haben. Auch in der laufenden Session 2018 wird die Windhagener Karnevalsgesellschaft sich wieder f・ Menschen in Not einsetzen.

Foto zeigt: v.l.n.r.: Christoph Vorbringer, 2. Vorsitzender der KG, Alexander R・del, 1. Vorsitzender der KG, Gisela Wirtgen, Vorsitzende der Aktionsgruppe Kinder in Not e.V., Stefan Meyer, Kassierer der KG, Sabine Dittrich, 2. Vorsitzende Aktionsgruppe Kinder in Not e.V.