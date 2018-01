Anmeldung zur Feriennaherholung

Auch in diesem Jahr führt der Stadtjugendring Bad Honnef in Kooperation mit der Ev. Jugend Bad Honnef und Aegidienberg wieder seine beliebte Feriennaherholung durch. In den beiden letzten Sommerferienwochen (13 -24. August 2018) werden Schulkinder bis 13 Jahren aus Bad Honnef von qualifizierten und ausgebildeten Mitarbeitenden montags bis freitags jeweils von 9-16 Uhr in altersspezifischen Gruppen betreut. Neben Ausflügen in das nähere Umland, in Schwimmbäder und Freizeitparks gehören auch Kreativ- und Spielangebote vor Ort zum Programm.

Die Gruppen sind untergebracht im Ev. Gemeindehaus an der Luisenstraße und an der Friedensstraße, in den Offenen Ganztagsschulen Selhof und Löwenburgschule sowie voraussichtlich in der Offenen Ganztagsschule Aegidienberg.

Anmeldeformulare sind ab sofort erh舁tlich in der Gesch臟tsstelle, Rommersdorfer Str. 78, in der Ev. Jugendetage, Luisenstr. 15, im Haus der Jugend, Bahnhofstr. 2c, im Jugendtreff Aegidienberg, beim Jugendamt, in den Schulen sowie zum Download auf der Homepage www.sjr-honnef.de.

Anmeldungen können nur am Samstag, 17. Februar 2018, schriftlich und persönlich in der Zeit von 14.00-15.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15, entgegengenommen werden.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 120 Euro. Bei Geschwisterkindern wird jeweils eine Ermäßigung von 20 Euro gewährt.

Weitere Informationen erh舁t man in der Gesch臟tsstelle des Stadtjugendrings (02224/919499, info@sjr-honnef.de) oder bei der Ev. Jugend Aegidienberg (Jugendleiterin Lisa Scharfenstein, 0151/61106771, scharfenstein@sjr-honnef.de).