KJG Windhagen fährt mit Kids zur Soccerhalle Oberlahr

602 – 2 – 002

Die KJG Windhagen f臧rt zur Soccerhalle Oberlahr und l臈t dazu Interessierte ein, mitzukommen. Wir werden 1 Stunde in der Halle Fu゚ballspielen. Der Spa゚ und die Freude stehen dabei an vorderster Stelle, also auch Unerfahrene sind gerne gesehen.

Wann? Sonntag, 28.01.18, von 15-16Uhr

Treffen? 14 Uhr am Pfarrheim Windhagen

Wer? Alle zwischen 8 und 16 Jahren

Was ist mitzubringen? Fu゚ballschuhe (in der Halle liegt Kunstrasen),etwas zu Trinken, ggf. Kindersitz

Preis? KjG-Mitglieder 5 €, Nicht-Mitglieder 6 €

Anmeldungen und Fragen bitte an: eric.feldens@web.de

Wir hoffen auf viele Anmeldungen und freuen uns auf euch.