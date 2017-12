Sternsinger für Aegidienberg

Liebe Gemeinde,

freuen Sie sich auf königlichen Besuch. In die Rollen der „Heiligen Drei Könige“ Kaspar, Balthasar und Melchior geschlüpft, tragen Kinder unserer Gemeinde, in Begleitung Erwachsener, den Segen Gottes am 06. Januar 2018 in die Häuser.

Mit diesem schönen Brauchtum wird an die Gelehrten aus dem Morgenland erinnert, die von der Geburt Jesu erfuhren und dem Stern folgend das Jesuskind in einem Stall in Bethlehem fanden. Nach den Hirten waren sie die ersten, die das Kind in der Krippe als Erlöser erkannten. Sie huldigten dem Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe und verbreiteten die Botschaft von seiner Geburt.

Die Bezirke Aegidienberg sind sehr groß und weitläufig. Je nach Zahl der teilnehmenden Kinder und Begleitpersonen können nicht alle Häuser besucht werden.

Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger am 06. Januar 2018 wünschen, melden Sie das bitte im Pfarrbüro St. Aegidius an.

Tel.: 80077

E-Mail: pastoralbuero@pfarrverband-honnef.de

oder schriftlich

Ja, ich wünsche den Besuch der Sternsinger Name Ortsteil Straße und Hausnummer

Für den Sternsingerkreis

Andreas Höcht