Bei der Weihnachtsbeleuchtung für den Außenbereich kommt es vor allem auf Sicherheit und gute Qualität an. Wer hier am falschen Ende spart, hat schnell das Nachsehen und geht ein hohes Riesiko ein. Lichterketten und andere Beleuchtungsartikel, die für den Innenbereich hergestellt wurden, dürfen nie im Freien genutzt werden, auch nicht auf überdachten Flächen. Diese Leuchtmittel sind meist nicht ausreichend isoliert, um den Witterungsbedingungen im Freien standhalten zu können.

Wird das Kabel oder ein anderer Teil der Installation feucht oder dringt Wasser ins Innere der Elektronik ein, kann es schnell zu einem Kurzschluss kommen. Damit kann nicht nur die Leuchtdekoration zu Schaden kommen, auch weiterführende Schäden am Haus sind möglich. Deshalb sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass die Verpackung der Beleuchtung ausdrücklich den Hinweis enthält, dass das Leuchtmittel für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Nur dann ist eine ausreichende Isolierung und eine entsprechende Verarbeitung gewährleistet, die die notwendige Sicherheit bringt. Am sichersten ist der Kauf einer Beleuchtung für den Außenbereich beim Fachmann. Ein zuverlässiger Hinweis auf höchste Qualität und Sicherheit sind die Prüfsiegel TÜV und GS. Beim Anbringen der Außenbeleuchtung kommt es nicht nur auf eine stimmige Optik an, sondern auch auf die Sicherheit. Deshalb sollten alle Leuchtmittel vor dem Anbringen gründlich auf ihre Funktionalität hin überprüft werden. Ein Leuchttest verrät, ob alle Bestandteile funktionieren. Fehlerhafte Birnchen sollten dabei auf jeden Fall vor der endgültigen Inbetriebnahme ausgetauscht werden. Auch sämtliche Kabel und Zuleitungen sollten vor der Inbetriebnahme sorgfältig überprüft werden. Brüchige oder schlecht isolierte Kabel, Stecker und Zuleitungen müssen unbedingt vor der Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung ausgetauscht werden

Doch nicht nur die Leuchtmittel an sich sollten vor der Inbetriebnahme gründlich getestet werden. Auch Anschlussstellen wie Steckdosen und Verlängerungskabel sollten noch einmal einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen werden. So müssen alle elektrischen Anschlüsse im Freien regen- und wetterfest verlegt sein. Steckdosen im Außenbereich müssen über eine Sicherheitsabdeckung verfügen und auch Verlängerungskabel und Stecker sollten wasserfest abgedeckt werden, damit bei nass-kaltem Wetter kein zusätzliches Sicherheitsrisiko entsteht.

Neben der sicheren Anbringung und Verkabelung von Außenbeleuchtungen sind auch erhöhte Stromkosten ein Faktor, der bei der Wahl der beleuchteten Weihnachtsdekoration berücksichtigt werden sollte. Umfangreiches Leuchtmaterial wie Lichterketten, Leuchtmotive und dergleichen verbrauchen eine Menge Strom und können bei Dauerbetrieb für hohe Kosten sorgen. Die günstigste Variante der Außenbeleuchtung sind LED-Dioden. Sie verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen. Während Lichterketten mit Glühbirnchen ca. 1,2 und 5,0 Watt pro Meter verbrauchen, ist der Strombedarf bei LED-Ketten mit 0,3 bis 1,8 Watt pro Meter deutlich geringer. Das macht sich auch auf der Stromrechnung bemerkbar.