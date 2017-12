7. Fahnenappell der Ehrengarde der KG Rot-Weiß Klääv Botz 1904 e.V.

Die Ehrengrade ist das jüngste Corps der KG Rot-Weiß Klääv Botz 1904 e.V., am 22. Mai 2010 gegründet, veranstaltet Sie seit 2011 jährlich Ihr Fahnenappell. Begonnen hat dieser traditionelle Event im Wirtshaus Himberg. Durch den großen Zuspruch au s der Bevölkerung, sowie den befreundeten Garden und Corps aus dem Siebengebirge und Westerwald, ist im letzten Jahr ins Bürgerhaus gewechselt worden. So erlebte die Ehrengarde nun zum zweitenmal das Fahnenappell im Herzen von Aegiedenberg. Aus der Erfahrung des letzten Jahres ist weiter an dem erfolgreichen Konzept gearbeitet worden und so wurde das 7. Fahnenappell Fulminat von mehr als 300 Besuchern im Bürgerhaus gefeiert.

Traditionell eröffnet der Kommandant Roland Schramm um 19:11 Uhr mit dem Befehl: „Ehrengarde aufstellen! Ehrengarde Achtung!“ das Fahnenappel vor den Bürgerhaus. Die stassen Kerles mit den brennenden Pechfackel parierten sofort und gaben ein prächtiges Bild ab.

Hiernach wurden das Aegiedenberger Prinzenpaar Prinz Peter IV und Franzi I, standesgemäß begrüßt, sowie die in großer Zahl Besuchern aus nah und fe rn. Mit der Ehrung der Toten der KG ging es weiter und unter der Begleitung des Spielmannszuges wurde ins Bürgerhaus eingezogen.

Hier wartete schon die Erbsensuppe aus der Ehrengrade eigener Gulaschkanone. Nachdem sich allen mit der kostenfrei verteilten Suppe und Getränke im Bürgerhaus eingefunden haben, stand einem pompösen und mit Überraschungen gespickten Programm nichts mehr im Wege.

Souverän und mit seiner ganz eigenen authentischen Art führte der Kommandant Roland Schramm mit Unterstützung der Trainerin der Ehrengarde Carmen Fraund, durch das Programm. Begonnen wurde mit der Vorstellung der neuen Fähnriche: Hubert Jänsch, Thomas Hofmann, Carsten Franz und Kai Lichius.

Dann startete die Prinzengarde der KG das Bühnenprogramm, mit Ihrem neunen und aktuellen Sessionstanz. Gefolgt von den Stadtsoldaten & dem Spielmannszug TV Eiche aus Bad Honnef, war es für die erste Überraschung so weit. Im schwarzen Anzug und mit roter Krawatte stand das designierte Siebengebirges Dreigestirn: Prinz Michael Braun, Bauer Johannes Hüppeler und Jungfrau Winfried Kickartz. Alle drei bekamen Ihren ersten Sessionsorden von der Ehrengrade auf dem Berg verliehen. Völlig beglückt sagte Prinz Michael: „Lasst uns durchstarten! Ich wünsche mir nichts mehr, wie mit Euch durch die Session zu fliegen und hoffe auf eine wunderschöne Session!.“

Nun war das Ae giedenberger Prinzenpaar Prinz Peter IV und Franzi I an der Reihe, es kam auf die Bühne und wurde von der Tanzgruppe Las Locas begleitet. Prinzessin Franzi I lies es sich natürlich nicht nehmen und liefert mit den Mädels einen sensationelle lateinamerikanische Darbietung ab.

Mit dem 1. Kürassierregiment Vettelschoß 1999 und den Bergfunken der KG, ging das Feuerwerk der guten Laune auf der Bühne weiter. Als das Bürgerhaus schon sehr gut gefüllt war, schlug mit der Prinzengarde der Stadt St. Augustin e.V. die nächste Überraschung ein. Im Gefolge der Prinzengarde befand sich das Last Minute Prinzenpaar der Stadt St. Augustin. Kommandant Roland Schramm hatte alle Hände voll zu tun, um Prinzessin Peggy I & Prinz Emauel I gebührend zu empfangen und mit Ordern der Ehrengarde auszuzeichnen.

Die Stimmung zum Kochen brachte dann die Band 5Jraad, die seit 2012 neu auf den Bühnen und Karnevalssitzungen in Köln erfolgreich unterwegs sind. Nach einer Zugabe beendete Roland Schramm dann den offiziellen Teil des Fahnenappells und übergab DJ Charlie die musikalische Leitung für die Appell-Party. Dieser sorgte dafür, dass die Party tanzend und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.

Die Ehrengarde kann stolz auf ein erfolgreiches und friedliches 7. Fahnenappell blicken und freut sich schon auf den 8. Fahnenappell, am Samstag, den 17.11.2018.