Auf Entdeckungsreise quer durch Aegidienberg

Bürgerverein Aegidienberg e.V. gibt Heimatbuch heraus/Präsentation und Verkaufsstart am 5. Dezember

AEGIDIENBERG. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit, der Hochsaison der Bücher, gibt der Bürgerverein Aegidienberg e.V. das Buch „Aegidienberg – Unsere Heimat im Naturpark Siebengebirge“ heraus. Mit einer Auflage von 1.500 Exemplaren ist das Buch in enger Kooperation mit dem Unternehmen Druck und Verlag Elmar P. Heimbach entstanden.

Auf insgesamt 256 liebevoll illustrierten Seiten erzählt der hochwertige Bildband die wechselvolle Geschichte des idyllischen Bergortes und beleuchtet seine Entwicklung vom ländlich geprägten Dorf zur modernen Kommune. „Der besondere Charme des Heimatbuches liegt darin, dass nicht nur viele Autoren interessante Beiträge verfasst, sondern auch zahlreiche Aegidienberger mit ihren Geschichten und Fotos wertvolle Zeitzeugnisse beigesteuert haben“, erklärt Bernhard Fiebig, Vorsitzender des Bürgervereins.

So beleuchten die insgesamt elf Kapitel aus vielen verschiedenen Blickwinkeln Themen wie die Entwicklung der 13 Ortschaften, Landleben und Brauchtum, Vereinswesen, Infrastruktur früher und heute, Steinbrüche und Erzbergbau sowie Politik und Wirtschaft. Sie beschreiben aber auch die Leiden der Aegidienberger Bürger während der beiden Weltkriege und im Kampf gegen die Separatisten aus dem Rheintal.

Hier finden sich häufige Aegidienberger Familiennamen ebenso wie die Namen alteingesessener Gastwirtschaften und Geschäfte, vierbeinige Aegidienberger, das Jillienberger Platt und auch die „Rievkooche“-Tradition sowie prominente Persönlichkeiten neben Aegidienberger Originalen. Aufschlussreiches Kartenmaterial, wertvolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, historische Dokumente und stimmungsvolle Farbaufnahmen bieten informative Heimatkunde gepaart mit einer Hommage an das geliebte „Jillienberch“.

„Besonders stolz sind wir darauf, dass wir das Buch ausschließlich aus Mitteln des Bürgervereins finanziert haben und gänzlich auf Werbung verzichten konnten. So kann sich der Leser auf eine ungestörte Entdeckungsreise begeben und auf jeder Seite in seine eigene Vergangenheit eintauchen“, informiert Vorstandsmitglied Gert Bellinghausen, der das Projekt Heimatbuch federführend koordiniert hat.

Die Idee zu diesem Buch als Fortsetzung zum Werk „Aegidienberg im Wandel der Zeiten“ von Karl Gast geht auf den damaligen Vorsitzenden des Bürgervereins, Josef Hambuch, zurück. Im Jahr 1983 erhielt dieser vom Vorstand des Bürgervereins den Auftrag, einen Ergänzungsband zu verfassen und stellte daraufhin in jahrelanger Kleinarbeit Informationsmaterial zusammen. Im Jahr 2006 übergab er alle Unterlagen an Gert Bellinghausen mit der Bitte, das Buch in seinem Sinne fertigzustellen. „Eine große Herausforderung für den Bürgerverein, der händeringend Autoren suchte, aber auch für uns als Verlag, weil wir insgesamt 19 Ordner Material sichten, sortieren und in eine ansprechende gestalterische Form bringen mussten“, blickt Heidi Heimbach zurück.

Professionelle Unterstützung erhielt der Vorstand des Bürgervereins schließlich durch Wolfgang Flume, der sich drei Jahre lang mit der redaktionellen Überarbeitung des Heimatbuches, dem Verfassen noch fehlender Beiträge, der Zuordnung des Bildmaterials sowie mit der gesamten Gestaltung und der Drucklegung befasste. „Das Heimatbuch wendet sich an alle Aegidienberger, ob gebürtige oder zugezogene, aber auch an Neubürger und interessierte Besucher“, so Flume, „es soll ihnen ihren Heimatort und seine Bewohner näher bringen und verdeutlichen, warum hier einiges so und nicht anders ist.“

Das neue Heimatbuch wird am 5. Dezember um 19 Uhr im Bürgerhaus Aegidienberg, Aegidiusplatz 10, im Rahmen einer kleinen Feierstunde vorgestellt, und zum Sonderpreis von 17,50 Euro zum Verkauf angeboten. Ab dem 6. Dezember ist das Buch zum Normalpreis von 19,50 € beim Verlag Elmar P. Heimbach und in der Bücherstube Aegidienberg Verena Groß sowie bei Welter’s in Aegidienberg und Rottbitze erhältlich.

Über die Fertigstellung des neuen Heimatbuchs freuen sich die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins Aegidienberg, (v.l.) Gert Bellinghausen, Helga Bosbach, Richard Winter, Vorsitzender Bernhard Fiebig, Ernst Krämer und Wolfgang Jessen gemeinsam mit Heidi Heimbach, Druck und Verlag Elmar P. Heimbach.