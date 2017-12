Martinsfeier im Bewegungskindergarten TV Eiche

Kein Martinszug??? Die Enttäuschung war groß bei den Kindern, Erziehern und Eltern des Bewegungskindergartens, nachdem die Stadt keine Erlaubnis für die Zugdurchführung ausstellte. Wegen der Weltklimakonferenz fehlte das Polizeipersonal und die Sicherheit konnte nicht gewährleistet werden. Aber St. Martin kann man in einem Kindergarten natürlich nicht ausfallen lassen und daher wurde kurzerhand eine St. Martinsfeier kreiert.

Und so wie jedes Jahr flackerte am 16. November ein großes Feuer im Garten des Kindergartens und auch der Tambourcorps „Frei-Weg“ aus Selhof ließ sich wie jedes Jahr nicht zweimal bitten. Zu ihren Liedern spielten St. Martin und ein armer Bettler die Begebenheit nach, umringt von ergriffenen Kindern mit ihren Igel-, Pferde-, und Feuerwehrmann Sam – Laternen. Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kinder die Geschichte und ihre Augen wurden noch größer, als St. Martin persönlich die leckeren Weckmänner von Bäcker Becker aus Selhof verteilte. Eltern, Geschwister, Freunde und Großeltern der Kinder ließen sich anschließend die zahlreichen Varianten von Kesselsknall und Zwiebelkuchen im Lichterschein des Feuers und der Laternen schmecken. Ganz getreu der Ausrichtung „Kita Vital“ waren diese mit Fleisch und auch vegetarisch von den Eltern gezaubert worden. Als am Abend alle nach Hause gingen, war klar: wenn schon kein Zug, aber St. Martin muss gebührend gefeiert werden!

