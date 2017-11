Heimatverein Rheinbreitbach /Mundartabend

Es gibt wieder „Spaß an der Freud“! Der Heimatverein Rheinbreitbach lädt ein zu seinem traditionellen Mundartabend in diesem Jahr: „Bonner Verzäll“ werden geboten am Mittwoch, den 15. November, um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) im Burghotel Ad Sion an der Schulstraße. Die Rheinbreitbacher Mundartautorin Christa Scharfenstein hat wieder ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt. Diesmal kommt der Verzäller aus Bonn und heißt Manfred Lohr. Es wird eine bewährte Mischung aus „einheimischen Gewächsen“ und auswärtigen Gästen geben. Mit dabei sind neben Manfred Lohr, Ferdinand Eberweiser, Sonja Frericks, Marion Heinrich, Wolfgang Herdler, Albert Michel, Martina Rohfleisch, Josef Schneider und der Männergesangverein Liederkranz Aegidienberg. Alle Heimatfreunde und Gäste sind herzlich eingeladen zu einem gemütlichen Abend mit Musik und Gesang und mit typisch rheinischem Humor.

Die Eintrittskarten sind ab sofort für 8€ erhältlich bei:

Blumenladen Blütenzauber Simone Ott, Hauptstraße 22, Rheinbreitbach. Restkarten an der Abendkasse