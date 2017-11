AEGIDIENBERG. Inhaberin Karin Holbach öffnet am Sonntag, 19. November (10.00 -18.00 Uhr) für alle Interessierte das HK Fitness-Studio zum Tag der offenen Tür.

Die Besucher erwarten an diesem Tag gleich mehrere Highlights. Neben einem Sektempfang gibt es tolle Preise im Gesamtwert von 5000 € bei einer Tombola zu gewinnen. Darüber hinaus trägt jeder Besucher alleine mit seiner Anwesenheit etwas für den guten Zweck bei: Für jeden Besucher, der beim Tag der offenen Tür vorbeischaut, spendet das Team des HK Fitness-Studio 2 € an den katholischen Kindergarten Aegidienberg. Auch für die Kleinen wird mit Kinderschminken und Malen etwas geboten. Außerdem gibt es für Sparfüchse am Tag der offenen Tür ein besonderes Angebot. Wer sich am 19. November im Fitness-Studio anmeldet, spart bis zu 150 €

PR_HK Fitness-Studio

Info und Kontakt:

HK Fitness-Studio

Aegidiusplatz 2, 53604 Bad Honnef

Tel. 02224-987225

hk@fitaktivgesund.de