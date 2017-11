KG Wenter Klaavbröder e.V. Windhagen „Die Narretei beginnt wieder“ – Karnevalssaison 2017/18 steht in den Startlöchern

In Windhagen ticken die karnevalistischen Uhren schneller als in Köln und auch anders. Mit der Mädchensitzung am Freitag, 3.11. ab 19.11 Uhr und der Herrensitzung am Sonntag, 5.11. ab 11 Uhr 11 beginnt die Narretei mit 750 Frauen und ebenso vielen Herren. Und eins wird im Vorfeld der Veranstaltungen vermeldet: beide Sitzungen sind ausverkauft. Verraten werden kann nur eins: dass bei der Herrensitzung u.a. Martin Schopps und die Paveier auftreten und Schwung auf die Bühne im Windhagener Forum bringen.

Das noch amtierende Prinzenpaar, Prinz Christoph I. (Vorbringer) und Prinzessin Petra II. (Salz) sind bei den Sitzungen traditionell getrennt das letzte Mal in ihrem Outfit zu sehen. Durch das Programm führt Sitzungspräsident Dennis Heinemann. Wir wünschen allen viel Vergnügen bei den Sitzungen!!!