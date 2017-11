Kreistänze aus aller Welt Tanzworkshop in Königswinter-Ittenbach

Königswinter-Ittenbach. Am Samstag den 18. November 2017 findet von 10.30 – 15.30 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Königswinter-Ittenbach, Kanterring, ein Tanzworkshop mit Kreistänzen aus aller Welt statt. Unter der Tanzleitung von Johanna Niegl werden leichte bis mittelschwere Kreistänze u.a. aus West- und Südeuropa, Skandinavien, dem Balkan, Russland und Nord- und Südamerika vorgestellt und eingeübt. Alle tanzfreudigen Leute, die Interesse an Musik und Tänzen aus verschiedenen Ländern dieser Welt haben, sind herzlich eingeladen. Mittanzen ist auch ohne Partner möglich. Kosten: 17 Euro. Information und Anmeldung: Johanna Niegl (Tel. 02224-89132, e-mail: johanna.niegl@gmx.de oder www.tanzen-siebengebirge.de)