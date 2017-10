Neuigkeiten aus der Bücherei

Sabine Fleißig

Bundesförderung für das Projekt „Begegnungsstätte Leseecke“

Gleich zu Beginn seiner neuen Arbeit kann sich das Büchereiteam über einen besonderen Erfolg freuen: 2000,- Euro wurden der Bücherei auf ihren Antrag in der Ausschreibung der 500 LandInitiativen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bewilligt. Hiermit soll im geplanten Begegnungshaus an der Theodor-Weinz-Grundschule eine Leseecke mit Medienschrank eingerichtet werden. Das Begegnungshaus soll Menschen mit unterschiedlichster Herkunft zusammenbringen und so ein Ort der interkulturellen Begegnung werden. Die geplante Leseecke der Bücherei wird neben Medien zur Verbesserung der Deutschkenntnisse auch einen Schreibtisch zum Lernen, ein Lesesofa und eine Leinwand für interkulturelle Veranstaltungen umfassen. Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingen hat die Bücherei bereits im letzten Jahr sammeln können. Seit Juli 2016 nimmt sie als eine von fünf Pilotbüchereien am EU-Projekt „Sprachräume – Büchereien für Integration“, das mit Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert wird, teil.

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter unter www.sprachraeume.ekir.de