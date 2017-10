Offene Sprechstunde zur Erziehungs- und Familienberatung im Familienzentrum Katholischer Kindergarten St. Aegidius

Das Familienzentrum Katholischer Kindergarten St. Aegidius, Aegidiusplatz 10, 53604 Bad Honnef bietet im Oktober und Dezember eine offene Sprechstunde zur Familien- und Erziehungsberatung an. Das Angebot richtet sich an die Eltern der Einrichtung, aber auch an alle anderen Eltern aus Bad Honnef, die Unterstützung in Erziehungsfragen wünschen.

Das Familienleben hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Die Anforderungen an Kinder, Jugendliche und Sie als Eltern nehmen erheblich zu. Dies macht es Ihnen unter Umständen nicht gerade einfacher, die Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Frau Ruth Richrath, Dipl. Sozialpädagogin, bietet in unserem Haus auf kurzem Wege fachliche Begleitung.

Die Beratung ist kostenlos. Der nächste Termin ist am Freitag, 20. Oktober von 9.00 bis 11.00

Uhr. Eine Anmeldung im Familienzentrum ist bis spätestens einen Tag vor dem Termin erforderlich unter Tel.:02224/80405.