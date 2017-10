Literatur im Siebengebirge e.V. präsentiert das LeseFest 2017

Dunkle Gassen und Teelichter

Krimispannung und Spiel mit Ängsten vor dem unsichtbaren Bösen stehen im ersten Teil unseres diesjährigen LeseFestes auf dem Programm: Mörder sind in dunklen Gassen unterwegs. In Axel Fischers Krimi mit dem harmlos klingenden Titel „Der Tanten Liebling“ hat es eine mordender Serientäter auf Kölns Straßen abends auf hübsche Frauen abgesehen. Skylar Hamil lässt auf Londons Gassen Edgar Allan Poe zusammen mit einer jungen Journalistin auf die Jagd nach dem legendären Jack the Ripper gehen. Ihr Historienkrimi „Niemals zu leiden“ greift Spekulationen über den wahren Jack the Ripper auf.

Im zweiten Teil des LeseFestes wird es gemütlicher und verträumter. Eine einmalige Darbietung von Erzählung, Musik und Kunst erwartet das Publikum. Enno Kalisch liest aus seinem Kurzgeschichtenband „Teelichter“ und improvisiert Stegreifgeschichten.

Autor und Schauspieler Enno Kalisch, der als der in Kinofilmen und zahlreichen Fernsehserien wie „Tatort“, „Notruf Hafenkante“ oder „Der Landarzt“ zu sehen war, nimmt das Publikum mit auf eine einmalige und unwiederholbare Reise. Dabei begleitet ihn musikalisch auf dem Flügel Friedwart Goebels sowie am Beamer der Zeichner Mehrdad Zaeri. So entstehen aus dem Stegreif Zeichnungen, Erzählstränge, untermalt von Melodien – alles gleichzeitig improvisiert, alles ändert sich, wird zum Neuen und hängt doch zusammen. Zaeri, Kalisch und Goebels lassen in ihrer Bühnenimprovisation traumgleich schöne Geschichten aus Bildern und Worten entstehen. Das Lesefest findet am 10.11.2017 um 19 Uhr im Kunstraum Bad Honnef statt. Eintritt: 10€. Veranstalter ist der Verein Literatur im Siebengebirge e.V. in Kooperation mit dem Kunstraum Bad Honnef.

Weitere Infos unter www.literatur-im-siebengebirge.de