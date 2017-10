Am Donnerstag, dem 19.10. bietet die AWO Bad Honnef im Seniorentreff im Kurhaus, Eingang Weyermannallee ab 14.30 Uhr. Bewegungs- und Gedächtnisübungen an. Nach einer gemütlichen Kaffeetafel von Christel Augst bietet Inge Ivan verschiedene Bewegungs- und Gedächtnisübungen in geselliger Runde an, die Spaß machen und die jeder mitmachen kann. Info-Tel.: 02224 2931