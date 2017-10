SV Windhagen geriet nach überlegener 1. Halbzeit mit vergebenen Torchancen noch auf die Verliererstraße

-klevere Koblenzer entführten 3 Punkte im Windhagener Stadion

-am Sonntag Spiel in der Bäckerjungenstadt Andernach

Wieder einmal mehr klebte dem SV Windhagen das Pech an den „Schußstiefeln“. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TUS Koblenz II war die Elf von Labinot Prenku, der das Spiel von der Coachingzone aus verfolgte und auch lautstark dirigierte in der 1. Spielhälfte die klar bessere Mannschaft und zunächst sah nichts nach einer erneuten schmerzlichen Niederlage aus. Nur etwa 50 Zuschauer hatten wegen der etwas widrigen Witterung den Weg ins Stadion gefunden und sahen eine ruhig und mit viel Spielübersicht agierende Mannschaft, die bis zur Halbzeit mehrfach gefährlich vor dem Koblenzer Tor auftauchte und die Gästeabwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit bracht. Aber die 2. des Regionalligisten hatte das Quentchen Glück, das Windhagen bisher fehlte. Die Gästen hatten nur eine Chance ein Tor zu erzielen, der Ball ging aber am Tor vorbei. Auf der anderen Seite hatte Jannik Pehlivan bereits nach 4 Minuten die Möglichkeit einzunetzen. Er spitzelte den Ball am Koblenzer Torwart und knapp am Tor vorbei. Danach konnte Nico Schiela zwei gute Möglichkeiten nicht nutzen. Zunächst scheiterte er freistehend am gegnerischen Schlußmann, wurde von Volker Berghoff beim Nachschuss angeschossen, so dass der Ball nur ins Aus sprang und kurz danach zirkelte der den Ball an den Innenpfosten, von wo er wieder ins Feld zurück drifftete. Auch der Freistoß von Stefan Krist verfehlte nur knapp das Torgehäuse. So hätte das Zwischenergebnis bis zum Pausenpfiff 3 oder 4:1 für Windhagen lauten müssen. „Hätte, hätte,…..“ aber es blieb zunächst beim 0:0. Die Gästemannschaft kam „hellwach“ aus der Kabine und machte zu verstärkt das Spiel. Durch mehrere Unaufmerksamkeiten in der Windhagener Mannschaft in der Anfangsphase von Halbzeit 2 ging Koblenz II durch Treffer von Niklas Hermann (47.) und Delil Arbusu (51.) 2:0 in Führung. Die anschließenden Windhagener Angriffsbemühungen brachten kein zählbares Ergebnis. Der eingewechselte Armando Grau traf in der 68. Spielminute leider nur den Pfosten. Anders die Gäste. Sie kamen durch einen Foulelfmeter in der 77. Spielminute noch zum 3:0 durch Aleksander Naric. Die gelb-rote Karte für einen Koblenzer Spieler kurz vor dem Schlußpfiff findet ihre Erwähnung nur in der Statistik und hatte keinen Einfluß mehr auf das Spielgeschehen. lDurch diese erneute, unnötige Niederlage zum Abschluß der englischen Woche bleibt der SV Windhagen Tabellenvorletzter hinter Morbach, Oberwinter und vor der SG Badem und ist nun in verstärktem Zugzwang. Es gilt für den SV Windhagen, sich erneut zu motivieren um in den weiteren Partie endlich wieder dreifach punkten zu könn