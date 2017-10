Große finanzielle Unterstützung für Marienhauserhalt

Schon erste dringende Handwerksmaßnahmen durchgeführt

von Karl-Heinz Piel

„Wunder gibt es immer wieder!“ Dieser bekannte deutsche Schlagerhit klang 1970 aus allen Radios und Musikboxen als Katja Epstein im europäischen Songwettbewerb mit einer solchen musikalischen Feststellung beim Amsterdamer Festival den 3. Platz belegte. Dass aber eine derartige Feststellung auch ein klein wenig positive Wahrheit enthalten kann, das haben seit dieser Zeit innerhalb von 40 Jahren die “Jillienberjer“ hier oben „auf dem Berg“ immer wieder aufs Neue bewiesen. So beispielsweise damals mit dem Bau des Hauses für den verunglückten Uli Mertes und der Errichtung des neuen Pfarrzentrums. Ferner mit dem Bau des Bürgerhauses und der Erneuerung des Sportplatzes, wie auch aktuell heute bei den Spendenaktionen für die neue Sporthalle und zuletzt mit der Finanzierung unseres schönen alten Fachwerk-Marienhauses am Markt. Hier zeigt sich wahrer Gemeinschaftsgeist. Denn in unserem geliebten traditionsbewussten Honnefer Bergstadtteil galt schon früher und gilt auch noch heute die Devise:“Viele Hände können gemeinsam Wunderbares schaffen, wenn sie zusammen arbeiten!“

Bei unserem historischen Marienhaus als letztes Fachwerkensemble am Markt ist die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende geschrieben, wohl aber kann man jetzt schon eine kleine positive Zwischenbilanz geben.

Wir erinnern uns: Anfang dieses Jahres wurde öffentlich bekannt, dass die Finanzierung des geliebtes Marienhauses, das eine lange örtliche Tradition besitzt, nicht mehr gesichert war. Und das, weil seit Jahren die jährlichen Zuschüsse des Bistums in Köln für dieses alte Haus nicht mehr flossen und der Pfarretat solche Kosten neben dem Aufwand für Kirche, Pfarrzentrum usw. alleine nicht mehr stemmen konnte. Auch der in den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts für den Bau des Pfarrzentrums gegründete und noch bestehende Bauverein konnte zunächst nicht helfen, da seine Mitgliederzahl inzwischen auf 5 Personen zusammengeschrumpft war. Da erging Anfang dieses Jahres ein eiliger Hilferuf an alle Aegidienberger, denen das historische Haus, in dem im EG die öffentliche Bücherei KÖB und im OG der wunderschöne Jugendraum untergebracht sind, noch am Herzen liegt. Und dieser Ruf war wider Erwarten erfolgreich. Er erzeugte über Monate bis heute ein positives Echo im Ort. Inzwischen besteht für die Verantwortlichen große Hoffnung, dass das Kleinod im Zentrum Aegidienbergs erhalten bleibt. Denn nach der Versammlung des Bauvereins im Februar haben sich inzwischen sage und schreibe

47 wieder regelmäßig zahlende Mitglieder und darüber hinaus

10 Spender

der Finanzierung des Hauses und damit der Sicherung seines „Weiterlebens“ angenommen. Die Zahl der Förderer des alten Fachwerkhauses wächst zwar jetzt langsam aber stetig weiter. So wäre es ein großer Erfolg für den Ort, wenn der eine oder andere „echte Jillienberjer“ sich auch noch entschließen könnte, hier mit kleinen oder größerem Beitrag finanziell mitzuhelfen. Wie? Besorgen Sie sich doch einfach eine Beitrittserklärung (Vordrucke liegen in St. Aegidius oder im Pfarrbüro aus) oder rufen Sie an unter der Nummer 80912 (R. Schmitz), 8308 (D. Menke), 8545( K.H.Piel) bzw. 820921(K.Ulmen) um bei dieser Aktion mitzuhelfen.

Was wurde in den letzten Monaten mit Hilfe der eingenommen Mitteln angepackt?

Die dringlichste Unterhaltungsmaßnahme betraf die herrlichen Holzfenster des Marienhauses. Sie waren mit den Jahren bei Wind und Wetter ausgelaugt und an einigen Stellen undicht geworden, mussten dringend repariert und danach noch gestrichen werden. Außerdem waren auch notwenige Anstreicherarbeiten an noch anderen Stellen zu erledigen.Ein Auftrag wurde vergeben und inzwischen von den Aegidienberger Firmen Sting und Bornscheid zur Zufriedenheit erledigt.

Recht dringend ist auch die Erneuerung der Heizungsanlage aber dazu sind zunächst noch die Ansammlung weiterer Geldmittel vonnöten.

Insgesamt aber kann heute schon festgestellt werden: Die Aktion Marienhaus ist schon heute, -wie auch die oben genannten anderen Gemeinschaftsaktionen, wo der Geist Aegidienberger Zusammengehörigkeit zum Ausdruck kam-, eine Erfolgsgeschichte.

So klingt uns von damals noch immer im Ohr: „Wunder gibt es immer wieder!“