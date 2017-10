Presseerklärung zur Übergabe der Unterschriften und der Ergebnisse einer Befragung

Am 17. November um 17.30 Uhr werden die Mitglieder der Bürgerinitiative „Rettet den Stadtgarten“ im Foyer des Rathauses dem Bürgermeister, Herrn Neuhoff, 2.762 Unterschriften überreichen, die sie in den letzten Monaten in privater Initiative gesammelt haben, um die äußerst problematische Bebauung des nördlichen Stadtgartens zu verhindern. Zu diesem Termin möchten wir Sie als Pressevertreterinnen und Pressevertreter recht herzlich einladen und um Berichterstattung bitten.

Mit der Übergabe verbinden wir den ausdrücklichen Wunsch, dass die Verantwortlichen der Stadt diesen überzeugend bekundeten Bürgerwillen in die weitere ISEK-Planung einfließen lassen und den Stadtgarten zeitnah und endgültig aus den geplanten Projekten zurückziehen. Untermauert wird dieser Wunsch von den Ergebnissen einer Fragebogenaktion, die wir online und auf dem Honnefer Marktplatz in der Zeit vom 19. August bis zum 5. Oktober durchgeführt haben. Auch wenn die geringe Zahl der eingegangenen Fragebögen bei weitem keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse zulässt, so vermittelt sie dennoch einen lebhaften und differenzierten Eindruck über die derzeitigen Einschätzungen zentraler Politikfelder in Bad Honnef: Während die Daten für die Ansiedlung von 3000+ Neubürger*innen in etwa gleichauf liegen (sehr unwichtig: 21, unwichtig: 42, wichtig: 43, sehr wichtig: 13), sprechen sich fast alle Befragten für die Erhaltung öffentlicher Grünflächen und von Sport- und Freizeitanlagen aus, wenn auch in abweichender Gewichtung (Grünflächen: sehr wichtig: 110, wichtig: 8 von insgesamt 127 Antworten — Sportanlagen: sehr wichtig: 80, wichtig: 36 von insgesamt 125 Antworten). Der Dialog zwischen Stadt und Bürger*innen, das Verkehrskonzept und die öffentlichen Parkräume erhalten mehrheitlich keine zustimmenden Beurteilungen, etwas positiver wird dagegen der Einzelhandel bewertet. Eine außergewöhnlich starke Resonanz findet sich in der Sparte: „Argumente, Anregungen und Ideen“, denn sie spiegelt ein umfangreiches Meinungsbild in einem breiten Spektrum von bedenkenswerten Vorschlägen und Alternativüberlegungen bis hin zu kritischen Äußerungen und strikten Ablehnungen wider. (Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen.) Mit dieser Pilot-Befra-gung senden wir ein deutliches Zeichen an die Stadtverwaltung, endlich auch ihrerseits die politische Kreativität, die Urteilsfähigkeit und den Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger zu nutzen und sie mit Ideenwerkstätten ernsthaft an den weiteren Planungen zu beteiligen.

Gleichzeitig mit der Übergabe der Unterschriften und der Ergebnisse der Befragung wird Jürgen Goosmann von der Bürgerinitiative Herrn Neuhoff an das Jahr 1988 erinnern, als 3.000 Unterschriften den damaligen Bürgermeister Werner Osterbrink und den Stadtrat dazu veranlasst haben, die drohende Bebauung des Reitersdorfer Parks, heute eines allseits hochgeschätzten Aushängeschilds der Stadt, abzuwenden.

Diese Presseerklärung möchten wir auch zum Anlass nehmen, allen Personen zu danken, die mit ihrer Unterschrift oder dem Ausfüllen eines Fragebogens unsere Initiativen wirkungsvoll unterstützt haben. In unzähligen Gesprächen und Diskussionen, in zahlreichen Mails und Telefonaten haben wir viel Zustimmung, nachdrückliche Ermunterung und tatkräftige Hilfen erfahren, die uns auch weiterhin dazu anspornen, darum zu kämpfen, den Stadtgarten in seiner Form und Schönheit für uns und die nachfolgenden Generationen vollständig zu erhalten.

Heinz Jacobs im Namen der Bürgerinitiative „Rettet den Stadtgarten“