Turmfest 2017 – „vergnügt, erlöst, befreit“

Das Turmfest der Ev. Kirchengemeinde Aegidienberg begann mit einem Familiengottesdienst um 10:30 Uhr, wo die Gemeinde Sabine Fleißig als neue Leiterin der Ev. Bücherei willkommen hieß.

Nach dem Gottesdienst konnten Groß und Klein neue Fertigkeiten im Kölner Mitmachzirkus erlernen und bei waghalsigen Sprüngen übers Feuer ihre Ängste überwinden. Ebenso luden wieder viele leckere Essen- und Getränkestände ein zum Verweilen und für intensive Gespräche.

Die Amateurfunker des Ortsverband Bad Honnef (G09) vom deutschen Amateurradio Club (DARC) sendeten während des Turmfestes viele Grüße hinaus in die Welt. So erreichten die Grüße aus Aegidienberg Indien und sogar die USA.

Das Fest war sehr gut besucht und selbst der plötzlich einsetzende Regen hinderte die Aegidienberger nicht daran, gemeinsam zu lachen und zu singen.

Die diesjährige Gemeindewette mit Pfarrer Stefan Bergner und Moderator Kilian Reichelt führte dazu, dass sich mehr als 100 Turmfestbesucher in einem Buch zum Motto des Turmfestes verewigten: „Das macht, das ich so fröhlich bin.“ Die Superintendentin des Kirchenkreises an Sieg und Rhein und Pfarrer Bergner lasen zum Abschluss aus den bewegenden Einträgen. Ergebnis der Wette: 1.000,00 Euro für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen für die medizinische Betreuung von Flüchtlingen, insbesondere in lybischen Flüchtlingslagern.