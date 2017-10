Leserbrief

„Schildburgerstreich der Verwaltungen!“ am Himberger-Kreisel

Als 100% schwer behinderte Bürgerin der Stadt Bad Honnef besitze ich einen „blauen Schwerbehinderten-Ausweis mit besonderen Park-vergünstigungen. Auf Grund meiner Erkrankung MS ; habe ich die schwer erkämpften Merkzeichen (G = gehbehindert, aG = außergewöhnlich gehbehindert > mit starken Einschränkungen der selbstständig zurück legbaren Strecke (teilw. Nur mit Hilfsmitteln) < und B = auf ständige Begleitung angewiesen).

Kürzlich machte ich Bekanntschaft mit folgendem geschildertem Sachverhalt und der Frage :

Wem nutzt diese Entscheidung des Bauamtes und der anderen be-troffenen Personen und – was tut diese, unsere Stadt eigentlich für „behinderte Menschen“ ?

Nun wurde mir nun der bisher für mich einfache und in Notfalle noch alleine erreichbare Zugang zu meiner Apotheke, durch einen „Schildburgerstreich des Bauamtes“ und zuständiger, weiterer Ämter mit Pollern versperrt.

Einen Behindertenparkplatz (wie eigentlich bei Arztpraxen u.a. meines Wissens sogar seitens des Baurechtes vorgeschrieben ist) – sucht man vergebens und. es gibt sie auch nicht! So war der dafür hervorragend geeignete Kurzparkplatz an der Schmelztalstraße (Landstraße) für mich bisher immer, der bestens dafiir geeignete Ausweich-Parkplatz, direkt am Eingang zur Apotheke gelegen, um selbstständig, ebenerdig und mit kurzer Wegstrecke gelegen – meine Rezepte selber einlösen zu können, wenn mein Mann, verhindert ist!

Dank einer „querolantischen Nachbarin“, die bei der Stadt immer solange Theater veranstaltet (angeblich sollen dort vor der Apotheke „ständig Dauerparker“ Ihr Auto abstellen – was nachweislich nicht stimmt) – erreichte diese dann, das das Bauamt der .Stadt dem Grundstücks-Eigentümer ein „hohes Bußgeld“ androhte, wenn der nicht dafiir Sorge trägt, das das künftig nicht mehr passiert Darauf hin reagierte der etwas übereilig und trotzig, um Ruhe vor den Drohungen der 10.000 Euro Bußgeld zu haben und setzte dort Absperr-Poller bündig zum Burgerdteig, damit dort keine Kurzzeit-Parker mehr für den kurzen Apotheken- bzw. Optikerbesuch ihr Fahrzeug so abstellen konnten, das die Fußgänger trotzdem noch ungehindert den Gehweg-Bereich passieren konnten. Dort parkenden Fahrzeuge konnten voll-kommen ungefährlich – nach Erledigung ihrer Besorgungen diesen Platz – ohne Eigen-Gefährdung oder Gefährdung von anderen Ver-kehrs-Teilnehmern – wieder verlassen!

Nach Ausstattung durch mehrere Poller (Kostenpunkt ca. mehrere Tau-send Euro) sieht die Sache nun – für behinderte Menschen – so aus :

– Bei Nichtnutzung dieser Freilache, die nicht als Parkplatz – seitens der Geschäftsleute – gedacht war ; sondern sich nur zweckmäßig schon lange anbietet, sinnvoll so beim Bau gestaltet und lange „Stillschwei-gend auch so genutzt worden“ ist, ist also kein Vergehen, so wie es den Eigentümern seitens der Stadt angelastet worden ist und sogar mit einem Bußgeld von 10.000 Euro – geahndet werden sollte, wenn … ; sondern stellt eine ,,mehr als sinnvolle, praktikable Lösung, bei dem Verkehrschaos auf dem ausgewiesenen Kunden-Parkplatz ,,Aegidien-berger Straße“, da!

Auf dem „amtlich ausgewiesenen Parkplatz der Stadt“ bei der Genehmigung des Bauantrages, der an der Aegidienberger Straße liegt, bekommt man sehr selten einen Parkplatz (ist er doch ständig durch Kunden der dortigen Arzt-Praxis und der übrigen Geschäfte besetzt) und geben sich dort auch noch die Post, Paketdienste und diverses Anliegerfirmen den ganzen Tag lang – „die Klinke ins Haus“!

– Dort trotzdem jetzt parkende Fahrzeuge (vor den Pollern talabwärts stehend) müssen in die Einfahrt von Frau T. einfahren, um ungefährdet drehen zu können (da hat wohl niemand drüber nach gedacht ; selbst Sie nicht)!

– Das provoziert jetzt erst recht das entstehende Wild-Parken auf dem Gehweg vor den Geschäften und das entstehende erhöhte Verkehrs-chaos – mangels Platz auf dem ausgewiesenen Parkplatz!

– Fahrzeuge müssen jetzt auf dem Gehweg parken und behindern Fußgänger!- Das Ein und Aussteigen ist mehr als sehr gefährlich und bedarf äußerster Aufmerksamkeit seitens der Kurzparkerz

– und Schwerbehinderten- ist der Apotheken- und Optikerbesuch grundsätzlich versagt, weil es dort keinen Behindertenparkplatz – trotz idealer Voraussetzungen – gibt! Der „liebe Gott“ erhalte der geliebten Nachbarin ihre Beweglichkeit, bis zum Apotheken-Eingang!

– Das Aus- und Einsteigen und Wenden ist dort zudem – für in der Beweglichkeit eingeschränkte Personen – mehr als sehr schwierig und gefährlich und für jeden Schwerbehinderten- heißt es da dann wohl in Zukunft :

„Danke an die Stadt, die den „behinderten Menschen so sehr hilft“!

Statt dem Steuerzahler erhebliche Kosten für eine solche „planlose Lösung“ anzubieten – wäre es da nicht nicht besser gewesen (für das Geld dort „unbürokratisch und unproblematisch“ einen „Behinderten-Parkplatz“ und einen „Kurzzeit-Parkplatz“ – seitens unserer „Ver-waltung“ – errichten zu lassen ? Schilder und eine entsprechende weiße Markierung können unmöglich so teuer sein, wie diese Poller, die man mittels eines Spezialschlüssels sogar einfach selber entfernen kann! – Wir haben alle Betroffenen angeschrieben, informiert und um eine „sinnvolle Lösung“ gebeten ; doch von der Behinderten-Bauftragten der Stadt kam schon die Nachricht, das man seitens Ihrer Person da nichts machen kann. Hätte es dieser Beauftragten nicht besser zu Gesicht gestanden, für das Anliegen der betroffenen Behinderten tätig zu werden und die Beteiligten an einen „runden Tisch“ zu bitten, um nach einer Lösung zu suchen ? Doch Sie blieb bisher eine Antwort schuldig – so wie auch übrige, andere Dienststellen der Stadt, wenn der Steuerzahler sein Anliegen an seine Stadtverordneten vorbringen will und das schriftlich der Verwaltung bekannt macht, in deren Auftrag ja die Beschäftigten der Verwaltung zu handeln hätten! Selbst der derzeitige Bürgermeister macht da keine Ausnahme!

Straßen in NRW, blieb uns jedenfalls keine Antwort mit Lösung schuldig! Sie teilten uns klar und deutlich mit, das eine nachträgliche Genehmigung dieser 2 Stell-Flächen, Angelegenheit der Stadtver-waltung Bad Honnef ist und möglich sei.

Straßen in NRW – erklärte sich sogar bereit, dem zu zustimmen, wenn die Stadt sie, in dieses Verfahren, mit einbezieht! KHD