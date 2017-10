Danke sagen auf besondere Art

Da hatte sich der Heimatverein Heisterbacherrott mit seiner Beiergruppe was Besonderes ausgedacht. Als Dank für die seit Jahren von der evangelischen Kirchengemeinde eingeräumte Möglichkeit, den Glockenturm der Emmauskirche für das Beiern nutzen zu können, rief er „Kultur am Turm“ ins Leben und führte in und an der Emmauskirche ein erlebnisreiches Konzert – ein Event – auf.

„Musik verbindet“ – diese Weisheit erlebte eine Heerschar von Besucherinnen und Besuchern, dann damit auch noch danke sagen, kam besonders gut an.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Helmut Zimmer, erzählte davon, dass es nicht schwierig war, Instrumental- und Gesangsbegeisterte zu gewinnen, die bereit waren, bei diesem Event ehrenamtlich mitzuwirken. Für alle galt Pestalozis Satz: „In den Kopf, in das Herz, in die Hand“. Alle waren von der Idee „Kultur am Turm“ angetan, überlegten im Kopf, waren mit ihren Herzen dabei und packten mit ihren Händen an. Es hatte sich schnell eine generationenübergreifende Gemeinschaft im Alter von 18 bis 64 Jahren gebildet, die ihresgleichen sucht und die es in dieser instrumentalen und gesanglichen Zusammensetzung noch nie gab.

So boten die Beierfreunde Monika Effelsberg, Ariane Toffel, Elisabeth Wilhelm, Rolf Linden und Georg Wagner, die Sängerinnen Doris Schmitt und Ute Wiedemeyer mit ihren Stimmen „wie Samt und Seide“, Alex Froitzheim mit seinem irischen Dudelsack, Max Seibert und seine Trompete sowie Hans Joachim Zick mit Klavier und Orgel musikalische Leckerbissen mit wohliger Gänsehautschauer. Selbst die Pfarrerin, Pia Haase-Schlie, hatte es sich nicht nehmen lassen, mitzuwirken. Mit ihrem Vortrag regte sie zum Nachdenken an. An der Technik sorgte Frank Schlie für den richtigen Klang und Winfried Wiedemeyer war für Bilder und Film verantwortlich. Insgesamt hatte sich so eine für die Region einmalige Gruppe gebildet, die mit viel Applaus bedacht wurde. Der Applaus galt u.a. der Darbietung des irischen Songs „Loch Lomond“ (musikalische Grundlage für die Hymne des 1. FC Köln), den alle Instrumentalisten, Sängerinnen und Beierfreunde zusammen aufführten und dem Hersprott-Leed, das bei so einer Veranstaltung nicht fehlen darf. Statt eines Eintritts wurden Spenden für das Projekt „Gemeinsam älter werden“ gesammelt.

Nach der Veranstaltung standen viele Besucherinnen und Besucher bei einem Gläschen Wein im Vorraum der Kirche zusammen und ließen den – nach ihrer Meinung – gelungenen Abend Revue passieren. Eine Wiederholung wurde gewünscht und wird überlegt.