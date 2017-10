Erster Saisondreier in der Rheinlandliga

Mannschaft von Labinot Prenku überzeugte beim 7:1 Heimerfolg gegen Tabellnachbarn SG Badem/Kyllburg

Matthias Metzen mit 4 Treffern „Man of the Match“

. Am 8. Spieltag traf der SV Windhagen, als Schlusslicht der Rheinlandliga auf den Tabellenvorletzen die SG Badem/Kyllburg. Und um es vorwegzunehmen: endlich ist nach einem überzeugenden 7:1 Erfolg im Heimspiel der Knoten geplatzt und die Schlusslaterne wurde an die gegnerische Mannschaft „übergeben“. Zu Beginn des Spiels sah man einigen Spielern in der Eintracht-Elf die Nervosität an. In den ersten 10 Minuten kamen die Gäste einigemal gefährlich vor das Eintracht-Tor, ohne dass es aber zu einem Treffer kam.

In der 10. Spie lminute ging Windhagen in Führung. Nach einem weiten „Zuckerpass“ von Stephan Krist traf Matthias Metzen zum vielumjubelten 1:0. Aus heiterem Himmel fiel aber prompt in der 12. Spielminute der Ausgleich durch Damian Machon. Nun überstand der SV Windhagen eine kritische Viertelstunde, bis wiederum Metzen nach Vorlage von Gökhan Akcakoca in der 27. Minute die erneute Führung zum 2:1 erzielte. Im Mittelfeld brachten die Routiniers Pawel Klos und Ilkay Keskin Ruhe und Übersicht ins Spie l. Armando Grau erhöhte in der 30. Minute nach Querpass von Metz en auf 3:1. Kurz vor der Halbzeit erzielte Pawel Klos am herausstürmenden Gästetorwart vorbei in der 44. Minute die klare 4:1 Halbzeitführung. Auch in der 2. Spielhälfte nahm der SV Windhagen das Spiel in die Hand. Zunächst krachte ein satter Schuss von Pawel Klos an das Lattenkreuz, Alexander Alt köpfte nur knapp über das Tor und Volker Berghoff schoss knapp drüber. Mit einem Hammertor aus kurzer Distanz traf Matthias Metzen in für ihn typischer Art in der 50. Minute zum 5:1 und nur sieben Minuten später schoss Routinier Pawel Klos zum 6:1 ein. Durch eine unnötige gelb-rote Karte dezimierte sich die Gästeelf in der 65. Minute. Danach dauerte es mit dem munteren Torreigen bis zur 73. Minute. Der an diesem Tag überragende Matthias Metzen donnerte den Ball mit seinem 4. Treffer zum verdienten 7:1 Endstand. Der Erfolg sollte die Mannschaft genug motivieren, um weiter erfolgreich zu bleiben!!!!!!!