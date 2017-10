Windhagener Tanzspektakel

Am 18.11.2017 geht das Tanzspektakel der Wenter Flöhe in die 8. Runde, d.h. dann verwandelt sich das Windhagener Forum zum 8. Mal in eine Tanzsportarena.

Hunderte von Tänzern werden sich wieder ein Stelldichein geben, denn das Konzept der Flöhe hat sich bewährt: Im Vordergrund des „Spaßturniers“ steht die Freude am Tanzen und das Sammeln von Turniererfahrungen. Egal ob Solos, Paartanz, Gardetanz, Showtanz oder Männerballette – alle Kategorien werden bestens bedient.

Ein Tanzspaß für ALLE – gleichwohl für Anfänger oder Profis.

Die Zuschauer werden durch wunderbare Tanzdarbietungen hervorragend unterhalten. Ein kleines Rahmenprogramm wird in den Pausen für Kurzweil sorgen