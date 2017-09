Zwei Rheinbreitbacher Künstlerinnen stellen ihre Werke im Tagungshotel Commundo aus!

Marie-Claire Caillé und Sabine Odenthal stellen ihre Werke unter dem Motto

„BLICK Art“ im Tagungshotel Commundo (Limbicher Weg 55 -53604 Bad Honnef)

vom 1. September bis 30. November 2017 aus.

Es werden Landschaftsimpressionen in Öl, Acryl und als Druckgrafiken ausgestellt. Beide Künstlerinnen besuchen seit vielen Jahren das Atelier Hilmar A. Röner in Rheinbreitbach und sind durch gegenseitigen kritischen Austausch künstlerisch gewachsen. Ihre Motive sind gegenständlich manchmal abstrahiert jedoch die Stimmung der Werke ist jeweils durch den eigenen Blickwinkel der Künstlerinnen beeinflusst: so entsteht eine ganz unterschiedliche „BLICK Art“.

Zum ersten Mal stellen sie sich dem hiesigen Publikum vor und hoffen auf eine rege

Beteiligung. Sie freuen sich auf Rückmeldungen, Kritiken und Austausch.

https://www.caille-art.de https://www.sabine-odenthal.com