Drei Kreismeistertitel auf einen Schlag für den RuFV Aegidienberg Windhagen e.V.

Bei den Kreismeisterschaften Dressur und Springen des Kreisverbandes Bonn/ Rhein-Sieg am 18.-20.8.2017 gewannen gleich drei Mitglieder des RuFV Aeg. Windhagen die Goldmedaille. Astrid Scholz und Harley in der Kategorie Dressur Junioren, Junge Reiter, Reiter LK 3-4, Sascha Mahrle und Cormina in der Kategorie Springen Junioren, Junge Reiter, Reiter LK 3-4 und Sebastian Henzel und Coco Chanel in der Kategorie Springen Junioren, Junge Reiter, Reiter LK 0-6. Die Mannschafts-Silbermedaille im Springen gehört ebenso dem Verein. Hier traten im Team an: Leon Mielke und Fidero, Patricia Borsch und Conteur’s Chillout, Astrid Scholz und Cherry Boy und Sebastian Henzel und Coco Chanel. Der Verein gratuliert allen Reitern herzlichst und freut sich auf viele weitere Erfolge!

