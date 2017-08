„Ausflug zur Sonderausstellung im Neuwieder Röntgenmuseum: Prinz Maximilian zu Wied“

Der Heimatverein Rheinbreitbach lädt ein zu einem Besuch im Neuwieder Röntgenmuseum. Prinz Maximilian zu Wied (1782 – 1867) war neben seinem Dienst als preußischer Offizier ein begeisterter Naturforscher und Völkerkundler. Viel Sach- und Fach-Kenntnisse hatte er sich im Selbststudium beigebracht, bevor er 1808 zu seiner ersten Forschungsreise aufbrach, die ihn in die Schweiz und nach Norditalien führte. Sieben Jahre später folgte dann der Aufbruch per Schiff nach Rio de Janeiro. Von hier startete er eine zweijährige Expedition in das Innere Brasiliens in die Gebiete der dortigen Indianerstämme. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Reise in zahlreichen Zeichnungen und mitgebrachten Sammlerstücken. Seine dritte große Expedition führte den Prinzen in die Region um den Mississippi, wo er die ansässigen indianischen Stämme erkundete und ihre Lebensweise dokumentierte. Auch von hier brachte er zahlreiche Aquarelle und Zeichnungen von der Tier- und Pflanzenwelt mit, die für die damalige Zeit einzigartig waren und viel Beachtung fanden. Der Prinz wurde bis zu seinem Tod zu einer anerkannten Koryphäe auf dem Gebiet der Naturforschung und Völkerkunde.

Neben dieser aktuellen Sonderausstellung beherbergt das Röntgenmuseum eine herausragende Sammlung kostbarer, antiker Möbelstücke. Abraham Röntgen und sein Sohn David waren im 18. Jahrhundert berühmte Möbelkünstler. Zahlreiche europäische Fürstenhöfe gehörten zu ihren Kunden.“Neuwieder Möbel“ zählten zu den exquisitesten Stücken ihrer Zeit. Museumsleiter Bernd Willscheid persönlich wird die Gruppe durch das Museum führen.

Alle Heimatfreunde und Gäste sind herzlich zum Mitkommen eingeladen. Am Samstag, den 19. August treffen wir uns zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften um 14 Uhr am Renesseplatz, Der Kostenbeitrag beträgt 5 € pro Person für den Eintritt und die Führung. Zum Abschluss lassen wir den Tag ausklingen mit einem gemeinsamen Lokalbesuch. Anmeldungen bis zum 16. August bei Heike Riznar 02224/9010197 oder Jürgen Fuchs 02224/ 2876.