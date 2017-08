Vorbericht zur Europameisterschaft 2017 beim MCC Ohlenberg

Vom 18.8-20.08.2017 findet die 53. MOTO-CROSS Veranstaltung auf der Rennstrecke des MCC Ohlenberg e.V. statt.

Bereits zum 12. Mal dürfen wir Ihnen die Königsklasse des Motocross, die IMBA OPEN CLASS vorstellen! Eine Klasse der „Internationale Motor Bike Association“ dem Internationalen Motorsport Bund für Amateure seit 1954.

Hier trifft die Elite des Motocross Sports aus Holland, England, Belgien, Tschechien, Frankreich, Italien, Schweiz, Dänemark und natürlich Deutschland aufeinander.

Der MCC Ohlenberg begrüßt die ca. 40 IMBA Fahrer in der Klasse MX1 und deren Teams und die rund 350 Lizenzfahrer des DAMCV, die in 16 Verschiedenen Klassen von 50-500 ccm in den Rennen starten werden. Neben den Solo-Klassen werden auch die Seitenwagenklasse sowie die Oldtimerklasse Twin-Shock wieder an den Start gehen.

Außerdem freut sich der MCC Ohlenberg auf die Motocross begeisterten Zuschauer denen ein programmreiches Rennwochenende bevor steht.

Vorbereitung welche neben dem normalen Trainingsbetrieb seit Monaten laufen und Austragung einer solchen Veranstaltung ist harte Arbeit für Vorstand, Vereinsmitglieder und Freunde des MCC Ohlenberg.

Aus diesem Grund gilt es, sich nicht nur bei den Mitgliedern und Freunden des Vereins zu bedanken, ohne die ein Verein nicht bestehen könnte und eine solche Veranstaltung gar nicht erst möglich wäre, sondern auch bei der Nachbarschaft welche den Motocross Sport in ihrer Umgebung akzeptiert und somit die Mitglieder des MCC Ohlenberg und auch die zahlreichen Gastfahrer ob Jung oder Alt bei ihrem Hobby unterstützt.

Durch finanzielle Rückschläge ist es dem MCC Ohlenberg leider nicht möglich, wie in den vergangenen Jahren, Freikarten an die Anwohner herauszugeben. Um sich bei diesen dennoch dankbar zu zeigen, bietet der MCC Ohlenberg den Anwohnern als kleine Aufmerksamkeit vergünstigte Tickets für das Rennwochenende an.

Die Anwohner mit eingetragenem Wohnort Kasbach-Ohlenberg oder Ockenfels können ihre Karte persönlich und nur gegen Vorlage des originalen Personalausweises am Freitag den 18.08.2017 von 18-20 Uhr im Festzelt abholen.

Zu diesem genannten Termin kostet für Kinder ab 12 Jahre das Ticket 4 € statt 7 € und für Erwachsene 7 € statt 13 €.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Ausgabe der vergünstigten Karten nur zu diesem Termin möglich.

Am Freitag den 18.08.2017 findet das freie Training ab 15:00 bis 19:00 Uhr statt, der Eintritt ist Freitag kostenlos. Samstag geht es bei vollem Programm mit DAMCV Läufen weiter. Jeweils Freitag und Samstag lädt der MCC Ohlenberg ab 20 Uhr zur Party im Zelt ein. Sonntag finden neben weiteren DAMCV Läufen auch die IMBA Läufe statt. Die IMBA Fahrer werden Sonntag gegen 12 Uhr vorgestellt.

Infos und Zeitpl舅e zu dem Rennwochenende gibt es unter Facebook/MCC Ohlenberg e.V. oder unter www.mcc-ohlenberg.de