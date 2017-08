stattreisen-bonn

Sa.,12.08.2017, 12:00 Uhr

Hauptbahnhof Bonn

Der Bonner Hauptbahnhof war nicht nur viele Jahre der ͈Große Bahnhof“ für die Bonner Republik, sondern schon seit seiner Entstehung einer der schönsten Bahnhöfe Deutschlands.

Wir erkunden den Bahnhof von allen Seiten, erläutern die Baugeschichte und erklären, wie dieser Verkehrsknoten funktioniert. Wer hält den Betrieb am laufen, woher kommen die Ansagen, wer gibt die Signale? Welcher Plan läuft eigentlich ab, wenn eine der Rheinschienen gesperrt werden mss?

Treffpunkt: Hauptbahnhof Bonn, am Info-Point in der Bahnhofshalle

Dauer: ca. 2 Stunden

Beitrag: € 10,- / 8,-€

Sa., 12.08.2017,14:00 Uhr

Bonn – Residenz der Kurfürsten

Sie waren mächtig, gebildet, fromm und manchmal auch kurios. Die Kurfürsten, die ihre Residenz nach Bonn zur Hauptstadt des wohl bedeutendsten Kurfürstentums machten.

Bis heute ist das Stadtbild geprägt von der Kurfürstenzeit und bis heute hat ihr Wirken deutliche Spuren in Bonn hinterlassen: Ob als Erbauer der neuen Schlösser, als Gründer der ersten Universität oder als Förderer der schönen Künste.

Von Joseph Clemens über Clemens August bis hin zum letzten Kurfürsten Max Franz zeigen wir die Orte ihres Wirkens und erzählen von den Besonderheiten und Kuriositäten, wie etwa vom Verbleib der Leiche des Kurfürsten Clemens August.

Treffpunkt: Hauptportal Bonner Münster

Dauer: ca. 2 Stunden

Beitrag: € 10,- / 8,-



Sa.,12.08.2017, 14:00 Uhr

Der Drachenfels*

Von Steinen, Romantikern und der Domkaule

Für den Bau des Kölner Domes wurden fast ausschließlich die Steine des Drachenfelses benutzt. Wir folgen den Spuren der Steinhauer, Romantiker und Dombaumeister und suchen die Orte der Steinbrüche und die Domkaule auf. Zwischenzeitlich nutzen wir die neuzeitliche Drachenfelsbahn. Auf dem Gipfel können wir den Blick bis zum Kölner Dom genießen.

Treffpunkt: Siebengebirgsmuseum, Kellerstraße 16, Königswinter

Dauer: ca. 3 – 4 Stunden

Beitrag: € 15,- (inkl. Zahnradbahn)

Strecke: ca. 6 km, teilweise steiler Auf- und Abstieg

*Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich!



So.,13.08.2017, 11:00 Uhr

Das Villenviertel in Godesberg

Das ”Villenviertel” in Bad Godesberg wird mit all seinen Facetten und mit seiner Entstehungsgeschichte vorgestellt. Dabei bleiben wir nicht nur vor prachtvollen Villen und den floral gestalteten, gusseisernen ”Gartenzäunen” stehen, sondern erzählen auch von ihren Bewohnern und Lebensumständen.

In kleinen Porträts stellen wir historische Persönlichkeiten des ”Villenviertels” vor: z.B. den ”Drängler” oder Gerhard Rohlfs, einen der bekanntesten Afrikaforscher der damaligen Zeit. Außerdem Julius Axenfeldt, den eifrigen und weitschauenden Missionar und Sozialarbeiter, Willy Maas, der ohne Übertreibung als ”Star-Architekt” des Viertels gelten kann, und schließlich den Bauunternehmer Düren und seine Privatstraße.

Treffpunkt: Bahnhofshalle Bad Godesberg

Dauer: ca. 2 Stunden

Beitrag: € 10,- / 8,-

So. 13.08.2017 11:00 Uhr Citycaching – Die GPS-Tour durch Bonn*

Mit der GPS-Tour ”City-caching” begeben wir uns mal wieder auf neues Gelände, besser gesagt auf neues Stadt-Gebiet. Denn was im Gelände als Geocaching schon Millionen von Fans gefunden hat, können Sie jetzt auch in der Stadt Bonn erleben.

Mit Hilfe modernster Technik gilt es, unbekannte Orte in Bonn zu finden, knifflige Rätsel und lösen und geheimnisvolle Inschriften zu entschlüsseln. Um die Aufgaben lösen zu können, werden Sie zu Anfang ausführlich in die GPS-Technik eingeführt.

Bringen Sie ruhig ein Mitbringsel für diese Tour mit, denn wir arbeiten mit Micro- und Nano-Caches, die nach alter Cacher-Regel geleert und wieder gefüllt werden sollen.

Treffpunkt: Beethovendenkmal, Münsterplatz

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Beitrag: € 12,- / 10,-

*Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich!

