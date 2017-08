POL-BN: Bad Godesberg: Zeugen vereiteln Autoaufbruch / Polizei stellt drei Verdächtige

Bonn (ots) – Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag,

20. Juli 2017, in Bad Godesberg drei Tatverdächtige im Alter von 17

und 18 Jahren kurzfristig festgenommen. Sie sollen gegen 00:30 Uhr

versucht haben, auf dem Parkplatz der Rigalschen Wiese ein geparktes

Auto aufzubrechen. Hierbei wurden sie allerdings von einen Mann und

einer Frau überrascht, die ihr Fahrzeug ebenfalls dem Parkplatz

abgestellt hatten. Sofort liefen die drei Verdächtigen davon. Im

Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Verdächtigen

durch Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg um 01.10 Uhr an der

Zanderstraße angetroffen. Die jungen Männer mussten die Polizisten in

das Präsidium begleiten. Nach Feststellung der Personalien und

Anzeigenerstattung wurde das Trio um 03:30 Uhr wieder auf freien Fuß

gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.