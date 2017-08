POL-BN: Körperverletzungsdelikt in Bonn-Kessenich – Polizei nahm zwei Tatverdächtige nach Zeugenhinweisen vorläufig fest

Bonn (ots) – Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es in den

Mittagsstunden des 19.07.2017 in Bonn Kessenich: Gegen 11:45 Uhr

beobachteten mehrere Zeugen im Bereich Hausdorffstraße/Pützstraße

eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und

alarmierten die Polizei. Nach dem aktuellen Sachstand schlugen und

traten zwei Männer im Alter von 36 und 46 Jahren im Verlauf eines

Streits mit einem 40-jährigen Bekannten auf diesen ein und verletzten

ihn hierbei nicht unerheblich. Die beiden Tatverdächtigen stiegen

dann in eine Bahn ein und entfernten sich so in Richtung

Reuterstraße. Eine Streifenwagenbesatzung stellte die beiden Männer

schließlich im Bereich der Haltestelle „Eduard-Otto-Straße“ und nahm

sie nach erfolgter Überprüfung vorläufig fest. Der 40-Jährige wurde

nach erfolgter Versorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die

beiden Festgenommenen wurde jeweils die Entnahme einer Blutprobe

angeordnet – zuvor durchgeführte Atemalkoholtests hatten Werte von

rund 1,5 und rund 2,8 Promille ergeben. Die ersten Überprüfungen

ergaben auch, dass die drei Beteiligten aktuell ohne festen Wohnsitz

sind. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem

Geschehen übernommen.