POL-BN: Tageswohnungseinbruch in Bonner Nordstadt – Laptop und Schmuck entwendet

Bonn (ots) – Einen Tageswohnungseinbruch auf der Kölnstraße in der

Bonner Nordstadt registrierte die Bonner Polizei am 22.06.2017: In

dem Zeitraum zwischen 07:00 und 14:45 Uhr gelangten bislang

unbekannte Täter zunächst in den Flurbereich eines

Mehrfamilienhauses. Durch das gewaltsame öffnen einer Eingangstüre

verschafften sie sich dann Zugang in die Zimmer einer im Hochparterre

gelegenen Wohnung. Die Einbrecher entwendeten neben einem Laptop auch

Schmuck in noch nicht festgestelltem Umfang – mit ihrer Beute

verließen sie den Tatort schließlich unerkannt. Das zuständige KK 34

hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.