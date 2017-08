POL-BN: Bonn-Lannesdorf: 27-Jähriger bei Einbruch in Spielhalle festgenommen

Bonn (ots) – Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg nahmen in den

frühen Morgenstunden einen mutmaßlichen Einbrecher in Lannesdorf

fest.

Der 27-Jährige war am frühen Donnerstagmorgen, 22.06.2017, in eine

Spielhalle auf der Drachenburgstraße eingebrochen. Der zuständige

Sicherheitsdienst hatte gegen 05:00 Uhr die Polizei alarmiert,

woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten und den

polizeibekannten Mann im Objekt stellten. Er war durch ein

aufgebrochenes Fenster in die Räume gelangt. Der 27-Jährige wurde

vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten

Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 34 wird er am

morgigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.