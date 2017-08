POL-BN: Bonn-Graurheindorf: Aussprache endet mit körperlicher Auseinandersetzung – Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots) – In der Nacht zu Donnerstag, den 22.06.2017, wurde der

Bonner Polizei ein Streitgeschehen am Rheinufer in Graurheindorf

gemeldet: Eine 25-jährige Frau hatte sich in Begleitung einer

Freundin mit ihrem 27-jährigen Ex-Partner zu einer Aussprache

getroffen. Nachdem man gemeinsam Alkohol getrunken hatte, soll er sie

gegen 0:20 Uhr während einer kurzzeitigen Abwesenheit der Freundin

sexuell bedrängt haben. Die 25-Jährige wehrte den Übergriff ab. Bei

der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde sie leicht

verletzt.

Bevor die Polizei über das Geschehen informiert wurde, hatte der

27-Jährige den Tatort bereits verlassen. Beamte der Kriminalwache

führten in der Folge eine Spurensicherung am Tatort durch. Die

Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf wurden vom zuständigen

Kriminalkommissariat 12 übernommen.