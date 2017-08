POL-BN: Raubdelikt in Bonn-Graurheindorf – Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots) – Zu einem Raubdelikt kam es in den frühen

Morgenstunden des 21.06.2017 in der Grünanlage am Rheindorfer Bach:

Gegen 05:00 Uhr war 51-jährige Frau zu Fuß in der Grünanalage „An der

Rheindorfer Burg“ unterwegs, als sie unvermittelt von zwei ihr

unbekannten Personen angesprochen und zunächst um eine Zigarette und

im weiteren Verlauf um Bargeld gebeten wurde. Nachdem die Frau

hierauf nicht einging, wurde sie nach ihren Angaben unvermittelt von

den Tätern attackiert – sie schlugen sie mehrfach, entrissen ihr die

Handtasche und leerten deren Inhalt auf den Boden aus. Die Täter

entwendeten schließlich rund 50 Euro Bargeld und entfernten sich dann

vom Tatort. Nach der im Laufe des Tages erfolgten Anzeigenerstattung

führten die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen noch

nicht nicht zur Festnahme der Räuber, zu denen derzeit folgende

Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Beide 25-30 Jahre alt 170 -180 cm groß ungepflegtes

Erscheinungsbild

eine Person war hell gekleidet, trug u.a. Sportjacke, ¾-Jeans und

weiß-graue Kappe zweite Person trug u.a. längeres T-Shirt und

umgekrempelte Jenashose – diese Person hatte auffallend schlechte

Zähne

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen

übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer

0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.