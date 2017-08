POL-BN: Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall – Die Bonner Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit im Zeitraum vom 24.07. bis 28.07.2017 in Bonn und der Region

Bonn (ots) – Montag, 24.07.2017: in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße, in

Uthweiler auf der Siegburger Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer

Weg und in Friesdorf auf der Ürziger Straße;

Dienstag, 25.07.2017: in Sandscheid auf der L 268, in Rottbitze

auf der L 247, in Bonn am Rathenauufer und in Ippendorf auf der

Spreestraße;

Mittwoch, 26.07.2017: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in

Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Sechtem auf der L 190 und in

Bad Godesberg auf der Zanderstraße;

Donnerstag, 27.07.2017: in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in

Uedorf auf der L 300, in Miel auf dem Heidgesweg und in Bonn auf der

Oscar-Romero-Allee;

Freitag, 2807.2017: in Lannesdorf auf der Deutschherrenstraße, in

Beuel auf der Pützchens Chaussee und der Maarstraße und in Berkum auf

der L 123.

Wie immer müssen die Verkehrsteilnehmer außerdem mit kurzfristigen

Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet rechnen.