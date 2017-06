Heimatverein Rheinbreitbach lädt ein:

Lesung mit Gigi Louisoder

Spannende und amüsante Unterhaltung erwartet die Rheinbreitbacher und interessierte Gäste am Mittwoch, den 7. Juni ab 19. Uhr im Burghotel AdSion in der Schulstraße. Die bekannte Bad Honnefer Autorin Gigi Louisoder bietet mit ihren Kurzgeschichten rheinischen „Spaß an der Freud“. Menschliches und Allzumenschliches wechseln sich temporeich ab und werden hintergründig und kritisch unter die schriftstellerische Lupe genommen. Vom „Mordsspaß im Vitadrom“ über „Der Eifelblick und das vierte Leben“ bis zu „ Das Auge Gottes – Endstation“ geben die Geschichten mit viel Lokalkolorit kurze, aber tiefe Einblicke in das Leben und Treiben in der Region am Rhein.

Alle Heimatfreunde und Gäste sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein!

Der Eintritt ist frei!