Wir danken Pfarrer Heiner Gather

Inzwischen wissen wir alle, dass Pfarrer Heiner Gather ab 1. Mai 2017 den Pfarrverband in Asbach als stellvertretender leitender Pfarrer übernehmen wird.

Für seine Arbeit in Bad Honnef und Aegidienerbg, (immerhin bald acht Jahre) wollen wir Pfarrer Gather danken. Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, 14. Mai 2017. Die heilige Messe um 9.30 Uhr wird Pfarrer Gather lesen und anschließend treffen wir uns im Pfarrzentrum zu einem kleinen Empfang.

Herzliche Einladung an alle, die sich mit Pfarrer Gather verbunden fühlen und ihm ein paar Worte und Wünsche mit auf den Weg geben wollen.