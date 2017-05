Generationenwechsel beim Kulturverein

Am 9. Mai 2017 steht im Bürgerhaus die Neuwahl des Vorstandes auf dem Programm

Aegidienberg. Beim Kulturverein Bürgerhaus Aegidienberg e.V. steht in diesem Jahr ein Generationswechsel an: Helga Welter, Günter Klein und Helmut Schwarz, die sich in den letzten 20 Jahren im Kulturverein verdient gemacht haben, ziehen sich zurück und geben den „Staffelstab“ an Jüngere weiter.

Helga Welter, Günter Klein und Jörg Adelt waren von der ersten Stunde dabei, als es Ende der 90er Jahre darum ging, das Bürgerhaus hinter der ehemaligen Schule entstehen zulassen. Seit der offiziellen Einweihung im Jahre 2000 führten sie die operativen Geschäfte des Vereins und sorgten dafür, dass die Bürger in und um Aegidienberg eine Begegnungsstätte zur Verfügung haben, die ihres Gleichen sucht. Vor rund zehn Jahren zog sich Jörg Adelt ein wenig zurück, für ihn rückte Helmut Schwarz nach und übernahm das Amt des 2. Vorsitzenden.

Das Amt des Kassierers muss ebenfalls neu besetzt werden, da Roman Paul dafür wegen neuer beruflicher Herausforderungen nicht mehr zur Verfügung stehen kann.

Der Vorstand des Kulturvereins lädt deshalb seine Mitglieder, sowie Freunde und Förderer des Vereins am Dienstag, den 9. Mai 2017, um 19.30 Uhr, zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus am Aegidiusplatz ein.

Laut Tagesordnung stehen in diesem Jahr neben dem Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr und dem Finanzbericht vor allem die Neuwahl des künftigen Vorstandes auf dem Programm.

Insbesondere wegen dieser anstehenden Neuwahlen bittet der Vorstand alle Mitglieder um zahlreiches Erscheinen, damit die Wahlen auf einer möglichst breiten Basis abgehalten werden können.