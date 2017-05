Freizeitbad auf der Insel Grafenwerth für die Saison 2017 bereit

Bad Honnef. Das Sommer-Freizeitbad auf der Insel Grafenwerth, das am vergangenen Samstag für die Saison 2017 seine Tore öffnete, ist wieder um einige Errungenschaften verschönert und bereichert. Die sanitären Anlagen mit Duschen und WCs sind umfangreich saniert und erlauben jetzt großzügigeres Duschen. Ein neues Kassensystem wird in Betrieb genommen mit neuem Kassen-Automaten für zusätzlichen Ticketerwerb und Drehkreuz mit Ticket-Scanner. Insbesondere Dauer- und Mehrfachkartenbesitzer werden dadurch profitieren, denn sie können ihren Transponder-Chip, ohne Anstehen zu müssen, einfach in den Scanner halten. Hier werden die Gäste auch gezählt, so dass die Beliebtheit des Freizeitbades aktuell dokumentiert wird. Übrigens hat das Schwimmbad bei einer Kundenbefragen die Schulnote 1,2 erhalten. 1.100 repräsentativ ausgewählte Kundinnen und Kunden aus Bad Honnef und der Region haben dieses hervorragende Bewertung abgegeben.

Für die Zukunft ist noch mehr geplant. Tickets wird man im Webshop schon vor dem Besuch kaufen können. Eine Musikanlage und Unterwasserscheinwerfer sollen installiert werden. Bis dahin gibt es aber schon einmal die durch Helge Kirscht organisierten Konzerte im Rahmen des „7 Mountains Summer Jazz“, und zwar in der Regel immer mittwochs.

Wie im letzten Jahr wird es wieder Veranstaltungen geben, zu denen Jung und Alt eingeladen werden:

Am 01.07.2017 wird die Schwimmsportgemeinschaft Siebengebirge eine offene Stadtmeisterschaft organisieren.

Am 02.07.2017 gibt es einen Fun-Jump-Contest. Wer möchte, kann sich beim Springen beweisen, einen Preis gewinnen oder auch den ein oder anderen Trick bei Meisterspringern abgucken.

Am 09.07.2017 steht ein Sport- und Beauty-Tag auf dem Programm. Fitness- und Kosmetik-Studios werden für die Gäste da sein.

Am 16.07.2017 wird ein Minigolf-Turnier durchgeführt. Auch hier kann wieder gewonnen werden. Wenn das Turnier bei den Minigolf-Begeisterten Zuspruch findet, wird es im nächsten Jahr wiederholt werden.

Am 20.08.2017 gibt es die erste Bad Honnefer Grill-Meisterschaft mit Bierbörse. Wer schmackhafte Gerichte brutzelt, gewinnt. Tipps und Tricks werden vom Grillmeister verraten.

Das Team des Freizeitbades ist offen für neue Event-Ideen. Wer eine gute Idee hat, die passt, kann sich gerne melden.

Hauptsache ist natürlich das Wasser, das übrigens auf 24 Grad geheizt wird. Schwimmen ist gesund: Das Kursangebot wird sehr erweitert, denn das Freizeitbad hat eine neue Mitarbeiterin, die qualifizierte Aqua-Fitness-Trainerin ist. Eine schöne Saison ist zu erwarten. Also dann: Auf zum Badespaß im Freizeitbad Grafenwerth der Stadt Bad Honnef!