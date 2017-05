Frühlingswanderung des Heimatvereins Heisterbacherrott (HVH) am 23.04.2017

Wieder hatte sich eine illustre Truppe auf dem Parkplatz gegenüber Haus Schlesien zur ersten Jahreswanderung des Heimatvereins, der Frühlingswanderung, eingefunden. Um 10 Uhr ging es in mehreren Fahrgemeinschaften zum Startpunkt eines 12 km langen Rundweges bei Bödingen oberhalb der Sieg.

Über den „Natursteig Sieg“ führte der Weg durch hohen Mischwald hinauf zum Nutscheid, dem größten Waldgebiet im Bergischen Land, Wasserscheide und frühere Handelsstraße zugleich. Danach sorgte eine Schafherde am Wegesrand mit reichlich Nachwuchs für willkommene Abwechslung. Es folgten die Ortsdurchquerungen Stockum und Honscheid mit immer noch ursprünglich ländlichem Charakter und die spektakulären Kerbtäler des Halberger- und des Hummerbachs, die auf schmalen Pfaden zu bewältigen waren. Halbzeit war auf dem hoch über der Sieg gelegenen Stachelberg mit Startrampe für Drachenflieger und grandiosem Blick über das Siegtal hinüber zur Stadt Blankenberg mit Burg und ihren Türmen, ein optimaler Platz für die mittägliche Rast der Wandergruppe. Die Stärkung war auch vonnöten, galt es doch, den anschließenden recht steilen Abstieg ins Siegtal mit allen Kräften heil zu überstehen. Zur Belohnung begrüßte die Wandertruppe dann bald das in einer Siegschleife gelegene Fachwerk-Kleinod Auel, bevor es im Schlussspurt von der kleinen weißen Kapelle des Hl. Antonius von Padua (aus 1735) auf dem historischen Wallfahrtsweg hinauf nach Bödingen ging. Der Ortskern, dominiert von der Wallfahrtskirche und der alten Klosteranlage, präsentierte sich noch im traditionellen Weißen-Sonntags-Kleid und animierte natürlich zur ausführlichen Besichtigung. Bald waren dann Start und Ziel wieder erreicht.

Ein besonderes Highlight war diesmal auch die übliche Einkehr in einem extrem urigen Bauern- und Reiterhof-Café, ein passender Abschluss für den gelungenen Einstieg in die Wandersaison des Heimatvereins. Dank an den Wanderwart, Peter Thielen.