[AZ] Der Anfängerkurs des Lauftreff Windhagen läuft nun schon seit 4 Wochen dienstags, donnerstags und sonntags um 19h am Parkplatz der Servatius-Hütte in Bad Honnef los.

Bei herrlichem Wetter, Vogelgezwitscher, mittlerweile sogar bei Gesprächen während des Laufens und einem Lächeln im Gesicht werden schon einige Minuten am Stück gelaufen und die 5km-Marke ist auch geknackt.

Die Höhenme…ter im Gelände werden von allen Teilnehmern erfolgreich gemeistert und auch alle anderen Läufer des Lauftreffs erfreuen sich am Frühling, der uns endlich wieder durch die heimischen Wälder, Felder bis hin zur Löwenburg, zum Auge Gottes oder zur Barbara Hütte führt.