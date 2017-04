„Kleidersammlung für Bethel durch die Evangelische Kirchengemeinde Aegidienberg vom 24. bis 29. April 2017“

Die nächste Kleidersammlung für Bethel findet vom 24. bis 29. April 2017 statt. Wir bitten Sie, alle Spenden unter dem Turm der Friedenskirche, Friedensstr. 11 abzulegen. Die Stiftung bittet, allein die von ihr vorgeschriebenen Kleidersäcke zu verwenden, die Sie ab sofort kostenfrei mitnehmen können. Sie liegen im Foyer vor dem Gemeindebüro für Sie bereit.

Dazu gibt es eine Bitte der Stiftung Bethel. Sie schreibt:

„Wir möchten auf ein Problem hinweisen, bei dem wir ihre Unterstützung benötigen: Kleiderspenden für Bethel werden sortiert und verkauft – teilweise in Bethel selbst, zu einem größeren Teil aber auch außerhalb Bethels. Der Erlös wird für die vielfältigen diakonischen Aufgaben Bethels verwendet. In den letzten Jahren hat auf dem so genannten Altkleidermarkt eine erhebliche Verschiebung der Qualität stattgefunden. Insgesamt sind Kleiderspenden qualitativ schlechter geworden, was dazu führt, dass uns erhebliche Kosten für die Entsorgung von Lumpen entstehen. Das aber verfehlt das Ziel Bethel zu unterstützen. Heutige Kleidersammlungen sind keine Lumpensammlungen mehr. Ein wichtiges Merkmal wäre: Würde ich das Kleidungsstück tragen, wenn ich es bekäme?“

Herzlichen Dank für diese Unterstützung.